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Yaramazlara biraz batar!

TÜGVA il temsilcileri fişlenmiş: Valinin görevden alınmasını isteyen var

Gazeteci Metin Cihan, Türkiye Gençlik Vakfı (TÜGVA) il temsilcilerinin hepsinin fişlendiğini; aralarında ‘valiyle sorun yaşayınca valinin görevden alınmasını rica eden’ olduğunu kaydetti.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın kurucuları arasında bulunduğu TÜGVA bazı kişilerin kimlik bilgilerini veri tabanında tutarak, referanslarla kurumlarda işe girmesine yardım ettiği öne sürülmüştü.


TÜGVA yetkilileri, Cihan’ın ortaya çıkardığı belgeleri önce yalanlamıştı ancak daha sonra TÜGVA Başkanı Enes Eminoğlu “İçerden belgeleri almış bu adam, sızdırmış, yedek yapmış ve şu anda ifşa ediyor” diyerek bir anlamda sızıntıyı doğrulamıştı.

Cihan’ın bugün Twitter hesabı üzerinden “TÜGVA sızıntısı belgelerinin bittiğini düşünürken yenisi geliyor” diye yazarak yeni belgelerde ‘İl ve ilçe temcilcileri – inceleme’ adlı bir dosya olduğunu ve vavkfın tüm il temsilcilerinin fişlendiğini kaydetti.

Cihan’ın paylaştığı belgeler şunlar:

TÜGVA’ya ücretsiz devir yargıdan döndü

Kalın, TÜGVA’yla buluştu: Çok güzel hizmetler sunuyorlar

Yeni TÜGVA belgeleri: THY’den 1500 bedava bilet

TÜGVA, ‘gençlik külliyesi’ne arazi için valiyi bypass etmek istemiş

TÜGVA belgelerinden kısa kısa

TÜGVA işi çözmüş: ‘Konuyu reis takip ediyor’ diye korkutalım

TÜGVA’nın gözünde ‘Kemalistler’: Darbe tehdidi oluşturuyorlar

‘Torpil listesi’ sorulan TÜGVA başkanı: Belgeleri içerden almış, ifşa ediyor

AKP içinden bilgi: TÜGVA’nın ‘torpil listesi’ doğruymuş

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TÜGVA raporundan: Gençler dil bilmiyor, okumuyor; Erdoğan’a hayranlar

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