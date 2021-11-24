Demirtaş’tan muhalif partilere ortak miting ve açıklama önerisi

HDP’nin eski eş başkanı Selahattin Demirtaş, Meclis’te temsil eden muhalefet partilerinin ortak miting düzenlemesini önerdi.

TL yabancı paralar karşısında dün rekor kayıpla günü kapatmış, muhalefet seçim istemişti.

Demirtaş, Kasım 2016’dan beri bulunduğu Edirne Cezaevi’nden avukatları aracılığıyla şu mesajı paylaştı: “Hiç değilse Meclis’te temsil edilen muhalefet partilerinin genel başkanlarının, ortak bir basın toplantısıyla hükümeti istifaya çağırmalarının ve yedi bölgede yedi ortak miting yaparak halkla birlikte derhal seçim istemelerinin önünde bir engel mi var? Bugün değilse ne zaman?”