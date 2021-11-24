Akşener’den Erdoğan’a: ‘Türkiye uçuyor’ diyordun hesabın mı şaştı?

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ sözlerine ”Muhterem daha iki hafta önce ‘Türkiye uçuyor’ diyordun; hatta ekonominin kitabını yazıyordun” yanıtını verdi.

Geçen hafta “Biz ekonominin kitabını yazdık, yazmaya devam ediyoruz. Ya siz neler yaptınız ki” diyen Cumhurbaşkanı Erdoğan, iki gün önce ekonomiyle ilgili süreci ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ olarak nitelemişti.

Partisinin grup toplantısında konuşan Akşener, bu sözlere şöyle yanıt verdi: ”Daha iki hafta önce ‘Türkiye uçuyor’ diyordun ekonomiyi şaha kaldırıyordun hatta ciltler dolusu ekonominin kitabını yazıyordun. Hayırdır Sayın Erdoğan hesabın mı şaştı? Anlatacak masallar mı bitti, suçlayacak meslek grubu mu kalmadı? Türkiye ekonomisini işgal etmeye kalkanlar sen, beş müteahhidin ve liyakatsiz kadrolarından başkası değil. Ekonomiyi yerle bir eden siz, ticareti işgal eden siz, tarıma taarruz başlatan siz, millet Hazine’sini yağmalayan da siz.

‘Gel daha fazla tadımız kaçmadan getir sandığı’

Tayyip Bey bu iş böyle olmuyor sen saçmaladıkça olan bu güzelim memlekete oluyor. Gel daha fazla tadımız kaçmadan getir sandığı gerisini biz ve milletimiz hallederiz. Sen yeter ki gölge etme biz başka ihsan istemiyoruz.”

‘Durmak yok saçmalamaya devam’

Yaşanan kur krizine ilişkin iktidarı eleştiren Akşener, “Erdoğan için yol göründü” dedi. AKP cephesinden gelen açıklamaları da değerlendiren Akşener, “Durmak yok, saçmalayamaya devam” ifadelerini kullandı.

Denizli’de düzenlediği mitinge değinen muhalefet lideri, “Milletimiz karar vermiş, Erdoğan için yol görünmüş” diyerek Erdoğan’a ’emeklilik hayatında başarılar’ diledi.

Partisinin geçen haftaki grup toplantısında kurun 10 lira 43 kuruş olduğunu söyleyen Akşener, kurdaki artış ile Türkiye’nin dış borcunun 1 trilyon milyar lira arttığını belirtti. Hazine garantili projelerin ihalelerini alan beş müteahhidi (Cengiz, Limak, Kalyon, Kolin ve Makyol) hatırlattı ve şirketlerin kasalarına 420 milyar lira girdiğini söyledi.

‘Kenelere bir el uzatsa hepsi AK Parti kodamanı çıkacak’

Erdoğan’a seslenen Akşener, AKP liderinin ve ortaklarının ülkeye verecekleri bir şey kalmadığını savundu. Erdoğan’ı yaşananların faturasını başka yerlere çıkarmakla suçlayan Akşener, “Milletin sırtına yapışmış keneler varsa, sök at. Heyhat! Yapmıyor. Çünkü yapamıyor. Çünkü, kenelere bir el uzatsa, hepsi ya Ak Parti’nin kodamanı çıkacak, ya da eş, dost, tanıdık çıkacak” dedi.

Akşener’in konuşmasından öne çıkan başlıklar şöyle:

*Geçen hafta, bu kürsüden konuşurken, dolar 10 lira 43 kuruştu. Bu sabah, 13 lira. Bu ne demek biliyor musunuz? Bir hafta içinde, dış borcumuz, 1 trilyon 180 milyar lira arttı demek. Hani şu bol garantili projeler var ya, hani o beş müteahhidin kasaları var ya, işte o kasalara, 420 milyar lira daha girdi demek.

*Peki tablo bu kadar ciddiyken, iktidar mensupları ne yapıyor dersiniz? İktidar, yine her zamanki gibi: Durmak yok, saçmalamaya devam… 30 yıldır, dolar karşısında değer kaybetmeyen Japon Yeni’yle, beyin yakan kıyaslamalar yapanlar mı dersiniz…

*Matematik bilimini ağlatma pahasına, sözü, ‘Amerika Birleşik Devletleri bizi kıskanıyor’a getirenler mi dersiniz… 5 bin liralık kaşkoluna laf edenlere, “Bizimkiler dizisinin kapıcısı değiliz ya…” diyerek, genel başkanının, apartman görevlisi sevgisini, yepyeni seviyelere taşıyan, densizler mi dersiniz… Utanmadan, “Ayda iki kilo et yiyorsak, yarım kilo yeriz. Domatesi iki kilo yerine, iki tane alırız. Kış günü turfanda sebzeleri kullanmak, zaten sağlığa da çok faydalı değil. Biber alırız, bir kilo alacağımıza, 3 tane alırız…” diyen, beslenme uzmanı milletvekili mi dersiniz…

‘Türkiye’ye verecek hiçbir şeyleri kalmadı’

*Ne Sayın Erdoğan, ne de ortaklarının, Türkiye’ye verecek hiçbir şeyleri kalmadı. Bu yüzden, milletimizin iradesine saygısızlıkta sınır tanımıyorlar. Bunlar, artık, milletimizin önemli bir bölümünün, güvenerek yetki verdiği kadrolar değil. Sayın Erdoğan önceki gün, meseleyi yine getirdi, başkalarının üzerine yıktı. Ne dedi biliyor musunuz? “Kur, faiz ve fiyat artışları üzerinden oynadıkları oyunu görüyoruz”

*Madem öyle, o zaman şu ana kadar gereğini niye yapmadın? Anca atıp tutuyorsun. İşi hep, başkalarına fatura ediyorsun. Madem öyle, çık, gereğini yap, milletin sırtına yapışmış keneler varsa, sök at. Heyhat! Yapmıyor. Çünkü yapamıyor. Çünkü, kenelere bir el uzatsa, hepsi ya Ak Parti’nin kodamanı çıkacak, ya da eş, dost, tanıdık çıkacak. Varsın olsun. Nitekim; Zaten artık, terörist çiftçi, işbirlikçi manav, dış güçlerin maşası market suçlamalarını da, kimse ciddiye almıyor. Milletimiz, asıl meselenin Erdoğan’ın kendisi olduğunu gayet net görüyor.

‘Erdoğan konuşuyor milletimiz fakirleşiyor’

Türk parasını pul, çiftçiyi kendine kul, yolsuzluğu da, kendine yol ederdi. Değil mi? Tabii şimdi, bu zihin egzersizi ile Ak Parti iktidarı arasındaki benzerlikleri fark edenler, bizim bu arkadaşlara, her ayna tutuşumuzda yaptıkları üzere, yine bağırmaya başlayacak. Ne yani, sen Cumhurbaşkanına, “Dış güç mü diyorsun?” diyecekler. Sen, Sayın Erdoğan’a, “lobilerin adamı” mı diyorsun diyecekler. Hayır. Ben diyorum ki; bir dış güç göreve gelse, ancak bunları yapardı. Gerisi benim değil, Sayın Erdoğan’ın sorunu.

Buradan iktidardakilere sesleniyorum; İstediğiniz kadar bağırın çağırın. Ekonomiye ettiğiniz ihanetin ispatı, televizyon kanallarının sağ alt köşesinde duruyor. Orada, dolar 13 lira yazıyor. Sayın Erdoğan konuşuyor, dolar yükseliyor. Sayın Erdoğan konuşuyor, enflasyon artıyor. Sayın Erdoğan konuşuyor, milletimiz fakirleşiyor. Ne söylerseniz söyleyin, ne yalan uydurursanız uydurun, ne masal anlatırsanız anlatın, mızrak artık çuvala sığmıyor, gerçeğin ta kendisi, apaçık ortada duruyor.”

Erken seçim çağrısı

Erken seçim çağrısını yineleyen Akşener, iktidarın aldığı yetkiyi kötüye kullandığını belirterek, yaşananların bedelinin sandıkta ödeneceğine vurgu yaptı: “Yetkiyi aldınız, görevi kötüye kullandınız. Milletimize hizmet etmek yerine, eşe, dosta, yandaşa çalıştınız. İnsanlarımız iş bulamazken, siz sarayda bol maaşlı sefalar sürdünüz. Vatandaş yoklukla mücadele ederken, siz israf içinde yüzdünüz. Ve bunun bedelini, ilk sandıkta, ziyadesiyle ödeyeceksiniz. Bundan şüpheniz olmasın.”