Babacan: Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ sözlerine cevaben, “Şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir Türk Lirası, itibarını yitirmiş bir Türkiye var” dedi.

Kabine toplantısının ardından konuşan Erdoğan düşük faizlere ilişkin, “Bu politika ile biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz” derken, süreci ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ olarak nitelemişti.

Cumhurbaşkanı, faizlerin düşük tutulmasını memnuniyet verici olarak niteleyerek, TL’deki değer kaybı nedeniyle meydana gelen fiyat artışlarının yatırımları doğrudan etkilemeyeceğini öne sürdü.

Babacan bu sözlere şöyle yanıt verdi: ”Şu anda ülkemizde bir ekonomik kurtuluş savaşı falan yok. Kötü yönetimin elinde değersizleşmiş bir Türk Lirası, itibarını yitirmiş bir Türkiye var. Hani her fırsatta, ‘Yerli ve milli’ diyorlar ya, işte bugün kendi kendilerine çıkardıkları gayet ‘yerli ve milli’ bir kriz var. Kurdaki bu artışı adeta bir kurtuluş savaşı kimliğine büründürmeye çalışıyor.”

‘Savaştayız, yokluğa, yoksulluğa, açlığa razı olacaksınız’ diyorlar

Elinde kuru ekmeğiyle kalmış insanları vatan savunmasındaymış gibi kandırmaya çalışıyorlar. ‘Savaştayız’ diyorlar. ‘Yokluğa, yoksulluğa, açlığa razı olacaksınız’ diyorlar.

Yapmayın yahu! Bu ülkenin tertemiz insanlarını aldatmayın. Halkımız bu vatan için her türlü zorluğa göğüs germeye hazırdır. Ancak bu milletin fedakarlığını, cefakarlığını istismar etmeyin. Yeter artık!

İktidarınızın süresini uzatmak için, şahsi bekanız için, milletimizin tertemiz duygularını kirletmeyin.”