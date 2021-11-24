Diken

Yaramazlara biraz batar!

Karamollaoğlu: 19 sene daha kalma arzusu kendisini de mahveder ülkeyi de

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Cumhurbaşkanı ‘ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz’ ifadesinden vazgeçmeli. Bu mantık hakikaten matematiğe de insan aklına da sığmaz” dedi. Karamollaoğlu, “Bir 19 sene daha kalma arzusu ve iştiyakı kendisini de mahveder ülkeyi de mahveder” uyarısını yaptı.

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan düşük faizlere ilişkin, “Bu politikayla biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz” derken, süreci ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ olarak nitelemişti.


Partisinin genel merkezinde konuşan Karamollaoğlu, ekonomideki gelişmelere ilişkin şunları kaydetti: “Bu memleket hepimizin. Eğer bu memleket benim buradan uzaklaşmamla kurtulacaksa ben gitmeye razı olmalıyım. İktidarda 19 sene kaldıktan sonra bir 19 sene daha kalma arzusu ve iştiyakı kendisini de mahveder ülkeyi de mahveder.

Onun için sayın cumhurbaşkanı şu ifadesinden vazgeçmeli, ‘Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz’. Bu mantık hakikaten matematiğe de insan aklına da sığmaz. ‘Vatandaş tasarruf etsin’ diyorlar da vatandaş hakikaten tasarruf ediyor. ‘Kuyruklar bitti’ diye övünüyorlardı, şimdi başka kuyruklar başladı. Bu da bizi üzüyor tabi.”

Karamollaoğlu, doların 6 liradan 7 liraya 16 ayda, 7 liradan 8 liraya da 27 ayda çıktığını söyleyerek dünkü oynaklığa dikkat çekti: “Bütün kaynaklar, ekonomiyi yukarı çıkaracak yatırımlara tahsis edilmeli; binalar, konutlar hepsini bir tarafa bırakacaksınız ama maalesef böyle bir zihniyeti bu arkadaşlarımızda görmüyoruz. Bunu görmediğimiz için de bu arkadaşların ülkemizin ekonomik problemlerini çözebileceği kanaatinde değiliz.”

Babacan: Ekonomik kurtuluş savaşı falan yok

SON HABERLER

Bu seferki daha bir başka

Bir şeyler denediklerini düşünüyorlar, o denemenin ne olduğunu paylaşmıyorlar. Bu esrarengiz denemenin sınanmasının bedelini vatandaş ve özel sektör ödüyor.

Hangi ilde ne miktarda döviz hesabı var, son aylarda ne kadar değişti?

Eylül ayında birikim yapan vatandaşların yarısı dolardaki yükselişi fırsat görüp DTH’larını (döviz tevdiat hesabı) çözdü, yarısı daha da artırarak hızlı yükselen kur dönemine daha yüksek DTH hesabıyla giriş yaptı. DTH hesaplarındaki artışta Orta Anadolu illeri öne çıkarken, Doğu ve Güneydoğu illerinde DTH’ların çözüldüğü dikkat çekti. Altın fiyatındaki hızlı yükselişiyse Türkiye’de sadece üç il yakalayabildi.

Borsa İstanbul’da rekorlar sürüyor

Peş peşe gelen kur rekorlarına rağmen Borsa İstanbul’daki yükseliş sürüyor. Açılışta BIST 100 endeksi, önceki kapanışa göre 24,11 puan ve yüzde 1,35 değer kazanarak 1808 puana yükseldi ve tüm zamanların en yüksek seviyesini gördü. BİST 100 gün ortasına doğru ise 1830 puanı da aşmayı başardı.

TTB: Şebinkarahisar’da atık barajın çökmesi çevre felaketi

Giresun’un Şebinkarahisar ilçesinde Nesko Madencilik A.Ş.’ye ait kurşun-çinko-bakır maden ocaklarındaki atıkların toplandığı havuzlarının patlaması, halk sağlığını tehdit ediyor. Türk Tabipleri Birliği (TTB) durumu ‘çevre felaketi’ diye tanımladı.