Karamollaoğlu: 19 sene daha kalma arzusu kendisini de mahveder ülkeyi de

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, “Cumhurbaşkanı ‘ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz’ ifadesinden vazgeçmeli. Bu mantık hakikaten matematiğe de insan aklına da sığmaz” dedi. Karamollaoğlu, “Bir 19 sene daha kalma arzusu ve iştiyakı kendisini de mahveder ülkeyi de mahveder” uyarısını yaptı.

Kabine toplantısının ardından konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan düşük faizlere ilişkin, “Bu politikayla biz ne yaptığımızı, ne için yaptığımızı, nasıl yaptığımızı hangi risklerle karşı karşıya bulunduğumuzu, sonunda ne elde edeceğimizi gayet iyi biliyoruz” derken, süreci ‘ekonomik kurtuluş savaşı’ olarak nitelemişti.

Partisinin genel merkezinde konuşan Karamollaoğlu, ekonomideki gelişmelere ilişkin şunları kaydetti: “Bu memleket hepimizin. Eğer bu memleket benim buradan uzaklaşmamla kurtulacaksa ben gitmeye razı olmalıyım. İktidarda 19 sene kaldıktan sonra bir 19 sene daha kalma arzusu ve iştiyakı kendisini de mahveder ülkeyi de mahveder.

Onun için sayın cumhurbaşkanı şu ifadesinden vazgeçmeli, ‘Ekonomik kurtuluş savaşı veriyoruz’. Bu mantık hakikaten matematiğe de insan aklına da sığmaz. ‘Vatandaş tasarruf etsin’ diyorlar da vatandaş hakikaten tasarruf ediyor. ‘Kuyruklar bitti’ diye övünüyorlardı, şimdi başka kuyruklar başladı. Bu da bizi üzüyor tabi.”

Karamollaoğlu, doların 6 liradan 7 liraya 16 ayda, 7 liradan 8 liraya da 27 ayda çıktığını söyleyerek dünkü oynaklığa dikkat çekti: “Bütün kaynaklar, ekonomiyi yukarı çıkaracak yatırımlara tahsis edilmeli; binalar, konutlar hepsini bir tarafa bırakacaksınız ama maalesef böyle bir zihniyeti bu arkadaşlarımızda görmüyoruz. Bunu görmediğimiz için de bu arkadaşların ülkemizin ekonomik problemlerini çözebileceği kanaatinde değiliz.”