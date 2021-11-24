Almanya’da ‘trafik lambası’ hükümeti duyuruldu

Almanya’dan Sosyal Demokrat Parti’nin (SPD) adayı olan Maliye Bakanı Olaf Scholz, Yeşiller ve Hür Demokrat Parti’yle hükümet kurma planını resmen sundu.

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Scholz, yeşil ekonomiye geniş konusunda geniş planları olan üç partili koalisyonun başbakanlığını yürütecek.

Partilerin renginden dolayı ‘trafik lambası’ olarak adlandırılan koalisyonun vardığı anlaşmanın büyük bir bölümünü iklim değişikliği oluşturuyor.

1950’lerden beri ilk olacak olan üç partili koalisyon hükümeti, yaklaşık iki aydır üzerinde çalışılan 177 sayfalık plana göre yola koyulacak.

Bu plana göre asgari ücret saatlik 12 avroya yükseltilecek. Oy kullanma yaşının 16’ya yükseltilmesi planlanırken barınma krizini çözmek için daha fazla konut inşa edilmesi sağlanacak.

Diğer yandan göçmenlerle ilgili olarak beş yıl ikamet izninin ardından vatandaşlık başvurusuna izin verileceği bildirildi.

Esrar satışının da düzenlenerek yasal hale getirilmesi planlanıyor. Esrar, lisanslı tesislerde satılabilecek.

Yenilebilir enerji konusunun önemli bir yer kapladığı plan, Avrupa’nın en büyük ekonomisi olan Almanya’nın komşularını da etkileyecek.