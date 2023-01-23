Akşam Postası / 23 Ocak 2023

Demirtaş liderlere seslendi: Yakında bir araya geleceğiz, ya içeride ya dışarıda

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, ‘halkın ittifak kurduğunu ancak partilerin kuramadığını’ belirterek liderlere seslendi: “Tüm liderlere sesleniyorum, yakında hepinizle bir araya geleceğiz. Ya içeride ya dışarıda!”

Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın aday olup olmamasına kilitlenmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aday olup olmayacağına kilitlenmeyeceklerini söyledi.

Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu’nun önüne geçmem

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, adaylıkla ilgili bir soruya cevabında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Benim için çok çalıştı, asla önüne geçmem” dedi.

Demokrat Parti’yi koruyan polisler geri çekildi: ‘Mafya babalarına var, bize yok!’

Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi önünde güvenlik nöbeti tutan polisler geri çekildi. Buna tepki gösteren DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, asıl gerekçenin ‘millet ittifakı’na verdikleri destek olduğunu vurguladı.

Vergisi araç bedelini aşmayan 10 model kaldı

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Türkiye’de vergisi araç bedelini aşmayan 10 modelin kaldığını yazdı.

İstanbul’da açık artırmayla ev kiralama dönemi

İstanbul Emlakçılar Odası Başkanı Nizameddin Aşa, bazı ev sahipleri ve emlakçıların açık artırma usulüyle konut kiraya vermeye başladığını söyledi.

Hulusi Akar: İsveç ve Finlandiya’dan devletin gücünü göstermesini bekliyoruz

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, İsveç ve Finlandiya’nın NATO üyeliğine ilişkin, “Bu şekilde gittiği takdirde bizim tutumumuz, tavrımız çok açık, net belli” dedi.

‘Mansurcu’ haberleri Fatih Altaylı’yı kızdırdı: Şerefsizler

Gazeteci Fatih Altaylı, Habertürk’ün belli bir ismin adaylığını desteklediğine dair haberleri yalanlayarak, bu haberleri yapanlara “Şerefsiz” dedi.

Erdoğan’ın seçim ofisi toplantısına ‘muhalif fikir önderleri’ de katılacakmış

Bazı muhalif ‘fikir önderleri’nin Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a bağlı seçim ofisindeki toplantılara katılacağı belirtildi.

Tüketici güven endeksi yükseldi ama kötümserlik baki

Tüketici güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 yükselerek 79,1’e çıktı.

Konya’da köpeği işkenceyle öldürenlerin cezası az bulunup itiraz edildi

Konya’da bir barınakta köpeklere eziyet edilmesiyle ilgili iki kişiye verilen cezalar başsavcılık tarafından az bulunup itiraz edildi.