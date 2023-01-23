Mansur Yavaş: Kılıçdaroğlu’nun önüne geçmem

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, adaylıkla ilgili bir soruya cevabında CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu hakkında “Benim için çok çalıştı, asla önüne geçmem” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu ve Mansur Yavaş. (AA)

Uğur, Twitter’dan paylaştığı mesajda şunları yazdı: “Mansur beye ‘Aday olmanızı isteyen çok, düşünmüyor musunuz’ diye sorduğumda bana, ‘Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o’ demişti. Tek kamera yokken… Bu samimiyete ve vefaya pek az şahit olduk cidden. Kendisi madem açıldı, ben de döküleyim dedim.”

Mansur Beye “aday olmanızı isteyen çok, düşünmüyor musunuz?” diye sorduğumda bana, “Kemal bey benim için çok savaştı, asla önüne geçmem, masa ne derse o” demişti. Tek kamera yokken…Bu samimiyete ve vefaya pek az şahit olduk cidden. Kendisi madem açıldı, ben de döküleyim dedim =) — Oğuzhan Uğur (@OguzhanUgur) January 22, 2023

Kılıçdaroğlu’nun adaylığı tartışması

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaret etmesi üzerine genel seçimler için 14 Mayıs ihtimali kuvvetlendi. Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Uzun süredir tartışılan konulardan biri de altılı masanın ortak adayı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’yla birlikte ismi en çok geçenlerden biri olan Yavaş, dün bir temel atma törenine Kılıçdaroğlu’yla birlikte katılmıştı.

Burada konuşan Yavaş, Kılıçdaroğlu’na seslenerek “Bu yıl içerisinde Batıkent rekreasyon alanının açılışını inşallah birlikte yaparız. Temennimiz cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz” demişti.