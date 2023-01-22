Yavaş’tan Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı adaylığına destek

Ankara Büyükşehir Belediye (ABB) Başkanı Mansur Yavaş, temel atma törenine katılan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’na “Temennimiz cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz” dedi.

Fotoğraf: CHP

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın işaret etmesi üzerine genel seçimler için 14 Mayıs ihtimali kuvvetlendi. Ama partiler uzun süredir genel seçim yarışındaymış gibi sahalarda. Uzun süredir tartışılan konulardan biri de ‘altılı masa’nın ortak adayı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve Kılıçdaroğlu’yla birlikte tartışmalara konu olan isimlerden Yavaş, bugün Ankara Büyükşehir Belediyesi Batıkent Rekreasyon Alanı ve 10 parkın temel atma/açılış töreni için Ankara’da Kılıçdaroğlu’nu ağırladı.

Burada konuşan Yavaş, Kılıçdaroğlu’na seslenerek “Bu yıl içerisinde Batıkent rekreasyon alanının açılışını inşallah birlikte yaparız. Temennimiz cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz” dedi.

ABB başkanının bu sözleri sonrası salondaki CHP’lilerden büyük bir alkış koptu.