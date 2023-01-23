Soylu, Baykar için ‘ferman’ çıkardı: Gurur duymayan hain oğlu haindir

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Baykar şirketinin tesisini gezdiğini anlatarak, “Bununla gurur duymayan hain oğlu haindir” dedi.

Soylu, Baykar’la gurur duymayanları hain ilan etti. (Baykar)

Soylu, Emniyet Genel Müdürlüğü Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanlığı’nın Antalya’daki şube müdürleri toplantısına katıldı.

Burada konuşan Soylu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın damadı Selçuk Bayraktar’ın aile şirketine ait Baykar Teknoloji’yi övdü, bununla gurur duymayanları da ‘hain’ ilan etti. Şirket insansız hava araçları üretip devlete satıyor.

DHA’nın haberine göre Soylu şöyle konuştu: “Dün Baykar’da Özdemir Bayraktar Teknoloji Merkezi’nde Türkiye ile gurur duyma imkanını bir kez daha yaşadım. Sıra sıra dizilmiş İHA’lar, dünyanın birçok ülkesi kuyruğa girmiş, ‘Biz de alabilir miyiz‘ müracaatında bulunduğu o tablo, bu ülkenin bir evladı olarak bize ayrı bir gurur vermiştir. Bunu bizim insanımız yaptı. Bununla gurur duymayan haindir; çok net söylüyorum. Hiç payı da yok, parantezi yok. Bununla gurur duymayan hain oğlu haindir.”