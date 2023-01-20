CHP’li Torun, Soylu’yu hazımsızlıkla suçladı, seçimde ‘hüngür hüngür ağlatma’ sözü verdi

CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu’nun ‘hazımsızlık’ nedeniyle İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’yla uğraştığını söyledi. Soylu’ya İstanbul’u kaybettiklerinde ‘hüngür hüngür ağladığı’ açıklamasını hatırlatan Torun, kendisini aynı sonun beklediğini vurguladı.

Seyit Torun. (ANKA)

Torun, İmamoğlu’yla beraber İBB katkılarıyla yapılan Kastamonu Daday Belediyesi Kapalı Pazar Yeri’nin açılışına katıldı. ANKA’nını haberine göre burada konuşan Torun, İçişleri Bakanlığı’nın İBB’yle uğraştığına dikkat çekti.

Torun’un konuya dair açıklaması şöyle:

“Bugün ceberut bir iktidarla karşı karşıyayız. Bizi ayrıştırmaya çalışan, ötekileştiren bir iktidarla karşı karşıyayız. Hiç merak etmeyin şunun şurasında üç dört ay kaldı. İnşallah üç dört ay sonra o sizlerin tertemiz oylarıyla bunlara güle güle diyeceğiz ve halkın iktidarını hep beraber kuracağız. Bu ülkenin kaynakları bu ülkenin sorunlarını çözmeye yeter ama maalesef bu iktidar inanılmaz bir ayrımcılık içerisinde, ötekileştirme içerisinde, organize bir kötülük içerisinde, bugün belediyelerimiz her türlü baskıya rağmen, her türlü engellemelere rağmen hizmet veriyor. Onların maalesef belediye binalarından müfettişler çıkmıyor. Artık kadrolu eleman haline geldiler ama bulamadıkça, Sayın İmamoğlu gibi eski defterleri karıştıra karıştıra bir şeyler bulmaya çalışıyorlar ama bulamayacaklar, bulamazlar. Bizim belediye başkanlarımız tertemiz ve ülkesine ve insanına hizmet etmek için çabalıyorlar. Biliyorum o içişleri bakanı, o bakanlıkta sadece bizim belediyelerimiz için bir birim kurdu. Bir müfettişin bulamadığını bir başka müfettişi gönderiyor. Eğer bulamazsa cezalandırıyor. Yapmaya çalıştığı sadece ve sadece hazımsızlık. Hani hatırlıyor musunuz, İstanbul seçimlerini AK Parti kaybedince o gece hüngür hüngür ağlamıştı, onu o yapılacak ilk seçimde de hüngür hüngür ağlatacağız.”

Soylu anlatmıştı

Soylu, BBN Türk TV’de katıldığı ‘Perde Arkası’ programında, 2019’daki yerel seçimde AKP’nin İstanbul’u kaybettiği gün ağladığını şöyle anlatmıştı: “İstanbul seçimini kaybettik, ben üzüldüm. Bunu da burada ilk kez söyleyeyim ağladım da… İstanbul seçimini kaybettiğimizde ağladım. Sebebi de şu: İstanbul bizim sevgilimiz.“