İETT’den AKP aday adayına 22 milyon liralık adrese teslim ihale

CANAN COŞKUN

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne (İBB) bağlı İETT Genel Müdürlüğü’nün trafik sigortası ihalesini 22 milyon TL’ye 2018’de AKP’den milletvekili aday adayı olan İsmail Purtuloğlu’nun şirketine verdiği ortaya çıktı.

Pazarlık usulü yapılan ihale, yasanın meşhur ’21/b’ maddesine dayanıyor. İhalenin bu yöntemle yapılması için doğal afet, salgın hastalık gibi ani ve beklenmeyen bir olayın yaşanmış olması gerekiyor.

Fotoğraf: AA

Önce açık ihale

İBB, 3 bin 407 İETT aracının bu yılki zorunlu trafik sigortaları için ihaleye çıkacağını sitesinde duyurdu. Buradaki bilgilere göre, işin süresi bir yıldı. İhale 8 Aralık 2022 saat 14:00’te açık usulle yapılacaktı, ama ‘teklif veren istekli çıkmaması nedeniyle’ iptal edildi.

İptal edilen açık ihalenin ilanı

Sonra kapalı usul

Aynı ihale bu defa 21 Aralık 2022’de Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin ‘b’ bendine dayandırılarak pazarlık usulü yapıldı. İhale ilanına göre işin süresi de 31 Mart’a kadardı. İhaleye yalnızca bir şirket katıldı, o da AKP’li Purtuloğlu’nun Ulaşım Sigorta Aracılık Hizmetleri’ydi. İşin yaklaşık maliyeti 23 milyon 495 bin 723 TL iken şirket ihaleyi 22 milyon 921 bin 220 TL’ye aldı. Pazarlık kapalı yapıldığı için ihale dokümanı sistemde yer almıyor. Bu nedenle ihalenin şartları bilinmiyor.

21/b ile yapılan ihalenin sonuç ilanı

Türkşeker’den geriye kalanları sigortalamıştı

İsmail Purtuloğlu, 24 Haziran 2018’deki genel seçimler öncesinde AKP’den milletvekili aday adayı olmuştu. Aday gösterilmeyen Purtuloğlu’nun sigorta şirketi, özelleştirildikten sonra batağa saplanan Türkiye Şeker Fabrikaları’nın ‘fabrika ve teşkilat müdürlüklerinin varlıklarının muhtelif risklere karşı sigortalanması’ ihalesini de aynı yöntemle almıştı. Şirketin kasasına bu ihaleden 6 milyon 128 bin TL girmişti.

İsmail Purtuloğlu

21/b nedir?

Yürürlüğe girdiği 22 Ocak 2002’den bu yana 191 kez değiştirilen Kamu İhale Kanunu’nun 21’inci maddesinin ‘b’ bendine göre ihalenin pazarlık yöntemiyle yapılabilmesi için şartların şöyle olması gerekiyor:

“Doğal afetler, salgın hastalıklar, can veya mal kaybı tehlikesi gibi ani ve beklenmeyen veya yapım tekniği açısından özellik arz eden veya yapı veya can ve mal güvenliğinin sağlanması açısından ivedilikle yapılması gerekliliği idarece belirlenen hallerde veyahut idare tarafından önceden öngörülemeyen olayların ortaya çıkması üzerine ihalenin ivedi olarak yapılmasının zorunlu olması.”

Şehir hastaneleri, havalimanları, tüneller, köprü ve otoyol projeleri bu yöntemle yapılan ihaleler arasında yer alıyor.