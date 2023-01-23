Tüketici güven endeksi yükseldi ama kötümserlik baki

Tüketici güven endeksi ocak ayında bir önceki aya göre yüzde 4,6 yükselerek 79,1’e çıktı.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (MB) tarafından açıklanan veriye göre tüketici güven endeksi, beş ay yükselmesinin ardından aralıkta ilk kez gerilemişti. Endeks, ocakta yeniden yükselişe geçerek 79,1′ oldu.’e çıktı.

Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermekte.

Endeks 0-200 arasında değer alıyor.