Tüketici güveni beş aylık artıştan sonra düştü

Tüketici güven endeksi aralıkta bir önceki aya göre yüzde 1,3 azalışla 75,6’ya geriledi.

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Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) ve Merkez Bankası (MB) tarafından açıklanan veriye göre, mevsim etkilerinden arındırılmış tüketici güven endeksi, beş aylık süreçten sonra aralıkta ilk kez geriledi.

Endeks haziranda 63,4 ile veri tarihinin en düşük seviyesini almıştı. Bu seviyeden kasımdaki 76,6 seviyesine kadar aralıksız yükseliş vardı.

Tüketici güven endeksinin 100’den büyük olması tüketici güveninde iyimser durumu, 100’den küçük olması tüketici güveninde kötümser durumu göstermekte. Endeks 0-200 arası değer alabilmekte.