Kılıçdaroğlu: Erdoğan’ın aday olup olmamasına kilitlenmeyeceğiz

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, seçimlerde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın aday olup olmayacağına kilitlenmeyeceklerini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın 2023 seçimlerinde anayasaya göre üçüncü kez aday olup olamayacağına ilişkin tartışmalar sürüyor. İktidar, bu tartışmaların da aşılması için 18 Haziran 2023’te düzenlenecek genel seçimleri öne çekmek istiyor. Ancak anayasa hukukçularının buna itirazı var.

Dün Erdoğan, seçimlerin 14 Mayıs’ta düzenlenebilmesi için 10 Mart’ta yetkisini kullanacağını söyledi.

İzmit’te bir açılışta konuşan Kılıçdaroğlu, Erdoğan’ın adaylığıyla ilgili niçin sessiz kaldığı yönündeki bir soruya şu yanıtı verdi: “Diyelim ki ses çıkardık, nereye gidecek? Yüksek Seçim Kurulu’na. O üyeleri atayan kim, Erdoğan. Verdiği karara kim itiraz edecek? İtiraz edeceğin hiçbir yer yok. Anayasa Mahkemesi bile bakmıyor bu karara. Hatırlarsanız İstanbul seçimlerinde aynı zarfın içerisine dört tane oy pusulası koyuyorsunuz. Efendim üçü doğru, biri yanlış… Talimat geldi de onun için yaptılar. Dolayısıyla bizim Erdoğan’ın aday olup olmamasına kilitlenmek gibi bir düşüncemiz yok.”

Kılıçdaroğlu, “Erdoğan, aday olur veya olmaz ama biz sandık güvenliğini sağlayarak seçimi almak ve Türkiye’yi demokrasi eksenine getirmek istiyoruz. Altı liderin hedefi o” dedi.

Sözcü’den Saygı Öztürk’e göre Kılıçdaroğlu, İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’na yönelik davalar ve İmamoğlu’nun görevden alınması halinde CHP’nin ne yapacağına yönelik soruyla ilgili “İnşallah böyle bir süreç yaşanmaz. Yaşanırsa cehennemin kapılarını aralamış olurlar. Ne yapacağımızı şimdi açıklayamam ama bu ifadenin ne anlama geldiğini herhalde üç aşağı beş yukarı tahmin edersiniz. Halkın oyuyla gelenin, talimat alan mahkemelerin kararlarıyla görevine son verilemez” dedi.