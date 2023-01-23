Demokrat Parti’yi koruyan polisler geri çekildi: ‘Mafya babalarına var, bize yok!’

Demokrat Parti (DP) Genel Merkezi önünde güvenlik nöbeti tutan polisler geri çekildi. Buna tepki gösteren DP Genel Başkan Yardımcısı Cemal Enginyurt, asıl gerekçenin ‘millet ittifakı’na verdikleri destek olduğunu vurguladı.

Fotoğraf: ANKA

DP’li Enginyurt, konuya ilişkin genel merkez binası önünde basına bilgi verdi. ANKA’nın haberine göre karar nedeniyle Soylu’yu hedef alan Enginyurt, şunları dedi:

“Mafya babalarına, uyuşturucu baronlarına, kapkaççılara koruma verip çakarlı araç tahsis eden Süleyman Soylu, Demokrat Parti Genel Merkezi’nin korumasını, maalesef ‘Yeterli eleman yok’ diyerek geri çekti. Yani, millet ittifakından yana olduğumuz için, tavrımızı net koyduğumuz için Süleyman Soylu, güya bizi korumasız bıraktı.

Süleyman Soylu, doğru yolda gidenlerin görünmez orduları vardır. Biz Allah’ın izniyle kimseden korkmadık, korkmayız. Bu genel merkezi inşallah milletimiz koruyor, koruyacak. Ama gün gelecek sen yüzüne bakacak insan bulamayacaksın Süleyman Soylu. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun. Yazıklar olsun.”