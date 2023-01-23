Akşener, Demirtaş’la diyaloğunu anlattı

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, HDP’ye en çok söz hakkı veren Meclis başkan vekili olduğunu söyleyip bu konuda HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş’la bir diyaloğunu da anlattı.

Selahattin Demirtaş, Meral Akşener. (demirtasinfo.com-AA)

Akşener, Diyarbakır’da Sözcü yazarı Deniz Zeyrek’e konuştu.

Kayyum meselesine değinen Akşener, şunları söyledi: “Bakan olduğum yıllarda batıda doğup büyüyüp Diyarbakır’a en çok gitmiş siyasetçiyim. Oy verirler vermezler bakmayız. Buradaki mevzu hukuk ve rıza meselesidir. Kayyum meselesi de öyledir. Diyarbakır’da bu kez kongreye katılıp ayrıldım. Bir daha geleceğim ve esnaf ziyareti yapacağım.”

Akşener, Demirtaş’la diyaloğunu şöyle anlattı: “MHP’deyken ve Meclis başkan vekiliyken HDP’ye benden başka kimse söz vermezdi. Selahattin Demirtaş, ’Ne için siz’ diye sordu. ‘İçtüzük size bu hakkı vermiş. Yaptığım lütuf değil. Bu benim görevim. Siz de iç tüzüğe aykırı şekilde hareket edemezsiniz‘ karşılığını verdim.”