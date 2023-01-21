Diyarbakır’da konuşan Akşener: Mesele silahlara veda etmekse biz varız

Partisinin Diyarbakır ikinci olağan kongresinde konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, “Mesele cumhuriyeti sözde özde sahiplenmekse, mesele silahlara veda kan dökmeye de tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, biz varız” dedi.

Fotoğraf: İYİ Parti

Partisinin kongresi için Sezai Karakoç Kültür Merkezi’nde Diyarbakırlılara seslenen Akşener, şunları söyledi:

* Bugün devlet zorbaların eline kalmıştır, bugün bayrak şuursuzların eline kalmıştır. Bugün artık ülkemizde Türk Kürt yok, Sünni Alevi yok, sağcı solcu yok. Bugün artık Türkiye’de AK Partililer ve diğerleri var. Bir yanda suç işleme özgürlüğü olanlar var bir yanda nefes alması suç olanlar var.

* İslam’da iftira yoktur. Karşınızda duran bu kişiye ateistten tutun kafire kadar her şey dendi. Acıda, zulümde, yoklukta, eziyette eşitlendik ama her şeye rağmen yaralarımızın bir merhemi var, o merhem bizdedir. 1915’te Çanakkale’de omuz omuza şehit olurken o merhemi bulduk. 1922’de Sakarya’da namahremin bileğini bükerken o merhemi bulduk.

‘Hiçbir devlet yoktur ki vatandaşına korku saçarak yükselsin’

* 1923’te Ankara’da ışıl ışıl bir hayali birlikte kurarken o merhemi bulduk. Biz o yaraları 2023’te de aynı mübarek merhemle İstanbul’da, İzmir’de, Adana’da, Trabzon’da, Erzurum’da, Diyarbakır’da, Bitlis’te, Siirt’te, Mardin’de tıpkı bundan 100 yıl önce olduğu gibi bugün de bayrağımızın altında yaşamaktan gurur duyan herkesle, vatanımızın toprağında alın teri olan, Cumhuriyetimizin bekçisi olan herkesle Kürt’üyle, Türk’üyle herkesle devletimizi vasatlığa mahkum eden bu ucube sistemi değiştireceğiz.

* Hiçbir devlet yoktur ki vatandaşına korku saçarak yükselsin. Çünkü devlet vatandaşını korkutmak için değil ona güven vermek için vardır.

* Bizim tek kriterimiz milletin oyunu milleti temsil etmek için kullanan sahici siyasetçilerle muhatap olmaktır. Halka rağmen değil, halka doğru, halk için hareket eden siyasetçilerle rekabet etmektir. Mesele cumhuriyeti sözde özde sahiplenmekse, mesele silahlara veda kan dökmeye de tövbe etmekse, mesele her türlü musibetin karşısında çelikten sarsılmaz bir biz olmaksa, biz varız. Biz konuşan Türkiye’den yanayız.