Diken

Yaramazlara biraz batar!

İYİ Parti genel sekreterinin yargıya güveni tam: Bence HDP kapatılmalı

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz HDP’ye açılan kapatma davasında ‘yargının en doğru kararı vereceğini’ öne sürerek “Bence HDP’nin kapatılması gerekir” dedi.

Görsel: Yotube

Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne dava açmış, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oy birliğiyle karar vermişti. İddianamede yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak da istenmişti.


Son olarak, Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye göndermiş, HDP’ye savunmasını hazırlamak için 30 günlük süre verilmişti.

TV100’de ‘Sağlı Sollu’ isimle programa katılan Poyraz, şunları söyledi: “HDP’nin kapatılması sürecinde, terörle irtibat ve iltisakına ilişkin süreçler yargıya intikal etmiş, yargı en doğru kararı verecek. Kapatılması gerekiyorsa ki bence kapatılması gerekir.”

Kapatma davası: Savunma hazırlaması için HDP’ye 30 gün süre

Yargıtay başsavcısı, HDP’yi kapatma davasında esas hakkındaki görüşünü sundu

HDP, kapatma davasında AYM’ye savunmasını sundu

AYM, HDP’nin savunma için ek süre talebini kabul etti

‘Kapatma’ davasının iddianamesi HDP’de: Savunma hazırlanıyor

Sancar: Kapatma davası muhalefet için samimiyet sınavı niteliğinde

HDP iddianamesi oybirliğiyle kabul edildi

HDP iddianamesinin kabulü istendi

Yargıtay başsavcısı, HDP iddianamesinin kabulünü bekliyor: Elimizden geleni yaptık

AYM, ‘HDP’yi kapatma davası’ için raportör görevlendirdi

Yargıtay başsavcılığı, HDP’nin kapatılması istemiyle yeniden dava açtı

HDP: AYM’nin reddi esastan

AYM, HDP iddianamesini iade etti

HDP iddianamesinin ‘usülden’ iadesi istendi

HDP kapatmaya karşı strateji belirledi

‘Siyaset yasağı’ istenen HDP’lilerin isimleri belli oldu

‘HDP’ye kapatma davası’ iddianamesi: ‘PKK/KCK’nın siyasi görünümlü uzantısıdır’

Kılıçdaroğlu: ‘Siyasi partilerin kapatılması’ süreci geride bırakılmalı

Davutoğlu: Milletvekillerinin haklarını ellerinden almak toplumsal barışı bozar

ABD’den ‘kapatma davası’ açıklaması

HDP: AKP, kapatma davasıyla MHP’ye bir kongre hediyesi vermiştir

HDP’ye kapatma davası açıldı

SON HABERLER

Emekli profesör 10 gün içinde 10 milyon TL dolandırıldı

İstanbul Bebek’te yaşayan 79 yaşındaki emekli Prof. Dr. Ahmet Demirel, telefonda kendisini polis olarak tanıtan kişiler tarafından 10 gün boyunca dolandırıldı. Kendisi gibi doktor kızının ziyarete geldiği gün toplamda 10 milyon liraya yakın dolandırıldığını anlayan emekli profesör, şikayetçi oldu.

Bitcoin’de sert düşüş

ABD’de artan tahvil faizleri ve Rusya’da gündeme gelen kripto para yasağı Bitcoin’de yüzde 7’i aşan bir kayba yol açtı. Bitcoin 39 bin doların altına gerileyerek altı ayın en düşük seviyesini görürken Ethereum da yüzde 8’lik değer kaybıyla 2 bin 860 dolara düştü