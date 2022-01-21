İYİ Parti genel sekreterinin yargıya güveni tam: Bence HDP kapatılmalı

İYİ Parti Genel Sekreteri Uğur Poyraz HDP’ye açılan kapatma davasında ‘yargının en doğru kararı vereceğini’ öne sürerek “Bence HDP’nin kapatılması gerekir” dedi.
Yargıtay Başsavcısı Bekir Şahin, 7 Haziran 2021’de HDP’nin kapatılması istemiyle Anayasa Mahkemesi’ne dava açmış, Anayasa Mahkemesi Genel Kurulu da 21 Haziran 2021’de iddianamenin kabulüne oy birliğiyle karar vermişti. İddianamede yaklaşık 500 partili hakkında siyasi yasak da istenmişti.
Son olarak, Anayasa Mahkemesi, HDP’nin kapatılması istemiyle açılan davada, Yargıtay başsavcılığının esas hakkındaki görüşünü partiye göndermiş, HDP’ye savunmasını hazırlamak için 30 günlük süre verilmişti.
TV100’de ‘Sağlı Sollu’ isimle programa katılan Poyraz, şunları söyledi: “HDP’nin kapatılması sürecinde, terörle irtibat ve iltisakına ilişkin süreçler yargıya intikal etmiş, yargı en doğru kararı verecek. Kapatılması gerekiyorsa ki bence kapatılması gerekir.”