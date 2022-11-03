İYİ Parti ve MHP’den Kürtçe konuşan HDP’li vekile: Türkçe konuşulmasını istiyoruz

İYİ Parti ve MHP’li vekiller Meclis Genel Kurulu’nda Kürtçe konuşan HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç’a çıkıştı: “Biz Türkçe konuşulmasını istiyoruz.”

HDP’li Murat Sarısaç. (Fotoğraf: AA)

TBMM Genel Kurulu’nda, ekonomiye ilişkin düzenlemeler içeren Gelir Vergisi Kanunu ile Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü görüşüldü.

HDP Van Milletvekili Murat Sarısaç’ın, “AK Parti, Ukrayna’da barış ve müzakereyi tercih eder ama söz konusu Kürt sorunu olunca aklına ilk kimyasal silahlar ve savaş gelir” sözlerine MHP Eskişehir Milletvekili Metin Nurullah Sazak “Teröristle Kürt’ü karıştırmayın” dedi.

Sarısaç’ın konuşmasını Kürtçe olarak tamamlaması üzerine MHP Gaziantep Milletvekili Ali Muhittin Taşdoğan, “Ne konuştuğunu bilmiyoruz. Anlamadığımız şeyleri söylüyorlar. Bunu gelenek haline getirdiler. Biz Türkçe konuşulmasını istiyoruz” dedi.

Bu sırada HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş’ın “Herkes istediğini konuşur, seni ilgilendirmez” sözlerine İYİ Parti Grup Başkanvekili Müsavat Dervişoğlu da “İstediğini konuşamaz Meral Hanım. 1876’dan beri Türkçe konuşulur bu Meclis’te” dedi.