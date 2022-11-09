Akşener’in AKP’yle görüştükleri için hedef aldığı HDP’liler: Sonra İYİ Parti’ye gittiler

AKP heyetinin anayasal düzenleme için HDP’yle görüşmesini eleştiren İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e HDP’lilerden tepki geldi: “Adalet Bakanı (Bekir) Bozdağ başkanlığındaki heyet bizim kapıdan çıkıp koridoru yürüyüp İYİ Partiye gidip kendilerinin söylemiyle ‘masa kurup’ görüştüler.”

Fotoğraf: AA

AKP heyetinin ‘başörtüsüne anayasal güvence’ iddiasıyla Meclis’e getirmeyi planladığı anayasa düzenlemesi için HDP, CHP, İYİ Parti ve MHP’yi ziyaret etmişti.

İYİ Parti Genel Başkanı Akşener, partisiyle de görüşen AKP’nin, HDP’yi ziyaret etmesine çıkıştı.

Bugün grup toplantısında konuşan Akşener, şunları söyledi: “Biliyorsunuz, uzun zamandır AK Parti cenahı akıllarınca bizleri, HDP ile gizli ittifak kurmakla itham ediyordu. Bazı HDP’liler de bu açıklamaları tebessümle karşılayıp, bizi faşistlikle, faili meçhulcülükle suçlayacak kadar alçalıyordu. E tabi, Allah büyük. İYİ Parti’yi yaftalayanlarla İYİ Parti’yi izole etmeye çalışanlar, nihayet aynı kampta buluştu. Resim iyice netleşti, saflar belli oldu. AK Parti vekilleri, PKK’yla bir tuttukları HDP ile aynı masaya otururken utanmadılar. İşin ilginç tarafı, HDP vekilleri de genel başkanlarını tutukladığı, belediyelerine kayyum atadığı için, sabah akşam eleştirdikleri AK Parti ile aynı masaya oturmaktan zerre utanmadılar. Yaaa görüyor musunuz? Kadere bakın, kimler kimlerle yan yana geldi. Bu saatten sonra kimse, milletimize vatan-millet-beka tiratları atmaya kalkmasın. Hele demokrasi, barış ve müzakere hamasetine hiç başvurmasın. Bu makyavelist görüşme vesilesiyle artık takke düşmüş, kel görülmüştür. Bu kadar açık.”

Akşener’in bu sözlerine HDP’lilerden tepki gecikmedi. HDP Grup Eş Başkanvekili Saruhan Oluç, AKP’li grubun kendileriyle görüşmesinden sonra kapıdan çıkıp İYİ Partililerin odasına gittiğini kaydederek, o anlara ait fotoğrafı paylaştı. HDP’li Erol Katırcıoğlu da Akşener’in bu sözlerini ‘altılı masa’dan kopuş olarak değerlendirdi.

Tepkiler şöyle;

Saruhan Oluç: “Adalet Bakanı Bozdağ başkanlığındaki heyet bizim kapıdan çıkıp, koridoru yürüyüp İYİ Partiye gidip, kendilerinin söylemiyle ‘masa kurup’ görüştüler… Lahana ve perhiz turşusu misali…”

Fotoğrafı da şuraya bırakalım, lazım olur, çerçeveletip duvarınıza asarsınız… pic.twitter.com/4eQA7OCFYG — Saruhan Oluç (@SaruhanOluc) November 9, 2022

Erol Katırcıoğlu: “Güzel bir konuşma! Akşener’in artık 6’lı masadan kalkması gerektiğine işaret ediyor. İYİ parti merkez sağ bir siyasete değil Türk milliyetçisi bir siyasete yöneliyor ki bunun anlamı önümüzdeki aylarda bugüne kadar anketlerde görülen oylarının da altına düşeceğidir.”

Güzel bir konuşma! Akşener'in artık 6'lı masadan kalkması gerektiğine işaret ediyor. İYİ parti merkez sağ bir siyasete değil Türk milliyetçisi bir siyasete yöneliyor ki bunun anlamı önümüzdeki aylarda bugüne kadar anketlerde görülen oylarının da altına düşeceğidir. https://t.co/7fz5pJlXCv — Erol Katırcıoğlu (@ErolKat) November 9, 2022

Demirtaş da tepki göstermişti

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’yi ziyaretleri nedeniyle AKP’yi ‘eleştiren’ bazı muhalefet temsilcilerine çıkışmıştı: “Muhalefet, bu görüşmeden kendine pay çıkarıp meşru siyasetin temsilcisi HDP ile hızlı bir görüşme trafiği başlatacağına, bunu AKP’yi yıpratma ve üstü kapalı şekilde yine HDP’yi kriminalize etme furyasına dönüştürmeyi tercih etti. Gerçekten akıl alır gibi değil.”