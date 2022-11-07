MHP’lilere göre AKP’nin HDP’yle görüşmesi ‘prosedür gereği’

ALTAN SANCAR

AKP’li heyetin anayasa değişikliği teklifi için HDP’nin de kapısını çalması, gözleri MHP lideri Devlet Bahçeli’nin yarınki grup toplantısı konuşmasına çevirdi. MHP’li kaynaklara göre HDP’yle kurulan temas ‘prosedür gereği’ ve ‘muhalefet bu tabloyu kriz gerekçesi yapmak istiyor.’

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekimde ‘başörtüsüne yasal güvence’ için kanun teklifi vereceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım” diye seslenmişti.

AKP teklifini Meclis Başkanlığı’na sunmadan önce CHP, HDP ve İYİ Parti’nin kapısını çalmış ve değişiklik hedeflerini anlatmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’dan oluşan heyet, HDP grubunu ziyaret etmişti. AKP’lileri HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’la birlikte parti sözcüsü Ebru Günay karşılamıştı.

Görüşmenin ardından uzun süredir “PKK eşittir HDP” gibi söylemler kullanan AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin lideri Bahçeli’nin ne tepki vereceği merak konusu olmuştu.

‘İttifakta görüş farklılığı yok’

Diken’e bilgi veren MHP Merkez Yönetim Kurulu üyesi isimlere göre ‘muhalefet kriz gerekçesi arayışına girişmiş durumda.’ MHP’liler ‘altılı masa’ya ilişkin dile getirdikleri ‘HDP’yle gizli ortaklık’ söylemini tekrarlayarak “Görüşme ülkenin geleceğini belirlemek için yapılmadı. Gizliden hiç yapılmadı, buradan kimse kendini temize çekme fırsatı çıkaramaz” dedi.

Ziyaretin yalnızca ‘bir prosedür ve teamül’ gereği olduğunu savunan MHP’lilere göre HDP’ye gidilmesi ‘cumhur ittifakı’nın görüşünde ‘bir farklılığa yol açmadı.’

MHP lideri Bahçeli’nin yarın vereceği muhtemel mesaja da değinen MHP’liler, “Kendilerini bizim üzerimizden temize çekmek isteyenler, kriz için ellerini ovuşturanlar gereken cevabı alacak” demekle yetindi.

HDP’liler: Büyük anlam yüklemek yersiz

Öte yandan görüşmenin ardından anayasa teklifi görüşmelerinde ne yönde tutum alacağı merak konusu olan HDP’nin konuyu Merkez Yürütme Kurulu’nda (MYK) ele alması bekleniyor. Çarşamba düzenlenecek MYK’da alınacak tutum kamuoyuna da açıklanacak.

HDP’liler ziyarete ‘büyük anlam yüklemenin yersiz olduğunu’ söyleyerek Meclis’te her hafta grup başkan vekillerinin görüştüğünü hatırlattı. Tutumlarınınsa MYK toplantısının ardından açıklanacağının altını çizerken ‘temel hak ve özgürlüklerin referandum konusu olmayacağını’ vurgadı.