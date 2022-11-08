Demirtaş’a göre muhalefet fırsat tepti: Gerçekten akıl alır gibi değil

HDP’nin tutuklu eski eş genel başkanı Selahattin Demirtaş, HDP’yi ziyaretleri nedeniyle AKP’yi ‘eleştiren’ bazı muhalefet temsilcilerine çıkıştı: “Muhalefet, bu görüşmeden kendine pay çıkarıp meşru siyasetin temsilcisi HDP ile hızlı bir görüşme trafiği başlatacağına, bunu AKP’yi yıpratma ve üstü kapalı şekilde yine HDP’yi kriminalize etme furyasına dönüştürmeyi tercih etti. Gerçekten akıl alır gibi değil.”

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AKP, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın gündeme getirdiği ve LGBTİ+’ları hedef alan anayasa değişikliği teklifini, Meclis Başkanlığı’na sunmadan önce CHP, HDP ve İYİ Parti’nin kapısını çalmış ve değişiklik hedeflerini anlatmıştı.

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’dan oluşan heyet, HDP grubunu ziyaret etmişti. AKP’lileri HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’la birlikte parti sözcüsü Ebru Günay karşılamıştı.

Bu görüşmeye ilişkin bazı muhalefet temsilcilerinden eleştiriler yükselmişti.

Demirtaş, Artı Gerçek’te yayımlanan yazısında Türkiye’deki ekonomik kriz ve anti demokratik uygulamaları hatırlatarak, “Türkiye’nin gerçek ve acı fotoğrafı buyken herkes işi gücü bırakmış HDP-AKP fotoğrafı üzerine spekülatif tartışmalar yapıyor. Ne olacaktı ya!” diye tepki gösterdi.

İYİ Partililerin, “HDP’nin olduğu masada biz asla olmayız” sözlerini hatırlatan Demirtaş, “HDP ile görüşmeyi kendine zul sayıp anti demokratik tutumunda ısrar eden muhalefetin gönlü hoş olsun diye HDP’liler siyasetin kapılarına kilit mi vursaydılar” diye çıkıştı.

AKP’nin bu ziyaretiyle muhalefetin de HDP’yle görüşmesi için kapıların açıldığını belirten Demirtaş, yazısını şöyle sürdü:

“Tabii ki bu görüşmeye aşırı anlam yüklemeye, öküzün altında buzağı aramaya gerek yok. Ancak tüm baskı, zulüm, sindirme politikalarına rağmen dimdik ayakta kalmayı başarmış HDP’yi hiç kimse yok sayamaz. Bunu yıllardır tüm HDP’liler, anlata anlata dilimizde tüy bitti.

Muhalefet, bu görüşmeden kendine pay çıkarıp meşru siyasetin temsilcisi HDP ile hızlı bir görüşme trafiği başlatacağına, bunu AKP’yi yıpratma ve üstü kapalı şekilde yine HDP’yi kriminalize etme furyasına dönüştürmeyi tercih etti. Gerçekten akıl alır gibi değil.

Beyefendiler, hanımefendiler! Memlekette 36 ay taksitle kaban satılıyor, kaban!

Toplumun yüzde 70’i yoksulluk sınırının altında. Emekçiler kan ağlıyor, çiftçi ile esnaf inim inim inliyor, siz halen HDP ile görüşülür mü görüşülmez mi tartışması yürütüyorsunuz!

HDP tabanı dahil olmak üzere emekçi, yoksul halkın tamamı, değil 36 ay, 136 ay taksitle bile kaban alabilecek durumda değil.

Öte tarafta yatından, lüks villasından, cipinden, sarayından memnun olmayıp onları yenisiyle değiştiren bir avuç sömürgen varken lütfen boş boş tartışmayı bırakın ve yoksulluğu, açlığı, savaşı umutsuzluğu bitirecek gerçekçi bir programı oluşturmak ve bunu çok berrak ve sade bir şekilde açıklamak üzere bir araya gelin.

HDP, çözüm için diyaloğa açık olduğunu gösterdi. Bunu görmek istemeyenler, ortaya çıkacak sonucun sorumlusu olurlar.

En kötü şartlarda kaban 36 taksitle olur ama demokrasi taksitle olmaz.

Ya hep ya hiç. Ya tam demokrasi ya tam faşizm.

HDP’nin tercihi belli, geri kalanlar kararlarını versinler artık.”