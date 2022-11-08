MHP’lilerin, HDP’nin kapısını çalan AKP’ye bakışı: CHP’yle görüşen, onlara da gider

MHP’lilerle görüşen iktidara yakın gazetecilerden Hande Fırat, AKP’nin HDP’yle görüşmesinin ittifak ortakları tarafından şöyle anlaşıldığını yazdı: “MHP çok da sorun haline getirmiyor. CHP ile HDP’nin bir olduğunu düşünen MHP’ye göre, CHP’ye giden AK Parti’nin HDP’ye gitmesi yadırganmıyor.”

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CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu, ekimde ‘başörtüsüne yasal güvence’ için kanun teklifi vereceklerini açıklamıştı. Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ise “Gelin çözümü anayasa düzeyinde sağlayalım” diye seslenmişti.

AKP teklifini Meclis Başkanlığı’na sunmadan önce CHP, HDP ve İYİ Parti’nin kapısını çalmış ve değişiklik hedeflerini anlatmıştı. Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş ve AKP Seçim İşleri Başkanı Ali İhsan Yavuz’dan oluşan heyet, HDP grubunu ziyaret etmişti. AKP’lileri HDP Grup Başkan Vekili Meral Danış Beştaş ve Saruhan Oluç’la birlikte parti sözcüsü Ebru Günay karşılamıştı.

Görüşmenin ardından uzun süredir “PKK eşittir HDP” gibi söylemler kullanan AKP’nin ittifak ortağı MHP’nin lideri Bahçeli’nin ne tepki vereceği merak konusu olmuştu.

Dün gazeteci İsmail Saymaz’a konuşan MHP’li üst düzey bir yönetici de partisinin bugünkü grup toplantısına dikkat çekmişti.

Bazı kesimlerse MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ittifak ortağına tavır koyacağını öne sürmüştü.

‘Cumhur ittifakı’na yakınlığıyla bilinen Hürriyet gazetesinin yazarı Hande Fırat, MHP’lilerle yaptığı görüşmeden notlarını paylaştı.

Fırat’a konuşan MHP’lilere göre CHP’yle görüşen AKP’nin HDP’yle görüşmesinde sorun yok.

Fırat, konu hakkında edindiği notları şöyle paylaştı:

*MHP çok da sorun haline getirmiyor. CHP ile HDP’nin bir olduğunu düşünen MHP’ye göre, CHP’ye giden AK Parti’nin HDP’ye gitmesi yadırganmıyor.

*MHP’nin yeni bir açılım, HDP’ye farklı bir bakış açısının geleceği yönünde bir endişesi yok. MHP’ye göre AK Parti bunu zaten yapamaz.

*MHP, HDP konusundaki yıllardır süren tavrını aynı kararlılıkla yürütüyor. Kısacası MHP’nin HDP’ye gitmesi, konuşması gibi bir gündemi söz konusu bile değil.

*AK Parti’nin gidişine ise müdahale etmek gibi bir düşünceleri yok. Bunu AK Parti’nin bir partisel ziyareti olarak görmeyi tercih ediyorlar. Ancak yine de ilişkilerde özenin altı çiziliyor.

*AK Parti’nin bu hamlesinin ve parti içinden yapılan farklı açıklamaların, muhalefet tarafından eleştirilmesinin kaçınılmaz olduğu da belirtiliyor.

*Tüm bunlara rağmen içeriden ya da dışarıdan Cumhur İttifakı’na zarar vermek isteyen bazı isimlerin bu durumu kullanmasına da müsaade edilmeyecek.

*Yani MHP’ye göre Cumhur İttifakı’nın arası bozulsun diye uğraşanlara prim verilmeyecek.