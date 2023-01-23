Vergisi araç bedelini aşmayan 10 model kaldı

Otomotiv gazetecisi Emre Özpeynirci, Türkiye’de vergisi araç bedelini aşmayan 10 modelin kaldığını yazdı.

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İktidar uçan fiyatları durdurabilmek için kasımda sıfır otomobiller için matrah (vergiye tabi tutar) düzenlemesi getirmişti. Düzenleme, satılan araçların yaklaşık yüzde 30’unu etkilemişti.

Fiyat artışları nedeniyle satılan her 10 araçtan dokuzu yüzde 80’lik yüksek ÖTV dilimine girmişti. Matrah artışıyla bazı araçlar tekrar yüzde 50 ve 60’lık ÖTV dilimine girmişti. Fiyatları da belli oranda düşmüştü. Ama uzmanlar bu önlemlerinin etkisinin en fazla üç ay olacağını söylemişti.

Düzenlemeye rağmen araç fiyatlarındaki artış devam etti.

Fiyatların büyük bölümünü devlete ödenen vergiler oluşturuyor.

Gazeteci Özpeynirci, Gazete Pencere’deki yazısında Türkiye’de satılan 294 model arasında vergisi araç bedelini aşmayan 10 modelin kaldığını yazdı. Bu modellerin hepsi yüzde 50 ve 60’lık vergi dilimlerine giren araçlar. Yüzde 70’lik dilime giren araçlarda ödenen vergi miktarı yüzde 100,6’ya çıkıyor. Diğer dilimlerde bu daha da artıyor.

Grafik: EBS Danışmanlık (@eozpeynirci)

Özpeynirci, bu tablonun da ‘şimdilik’ olduğunu ve fiyatların daha da artacağını söyledi.