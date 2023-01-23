İlk kez duyuldu: İmamoğlu’ndan ‘seçim şarkısı’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırlanan ‘seçim şarkısı’ Kastamonu ziyaretinde ilk kez çalındı.

Ekrem İmamoğlu, Kastamonu’yu ziyaret etti. (AA)

Anadolu turunun ilk durağı Kastamonu’nu ziyaret eden İmamoğlu, CHP’li Daday Belediyesi’nin kapalı pazar yeri açılışına katıldı.

“Tarih yazdık, yine yazarız” ifadelerinin yer aldığı şarkı İmamoğlu’nun katıldığı bu törende ilk kez çaldı.

Şarkı, sosyal medyada ‘seçim şarkısı’ olarak yorumlandı. Diken’in edindiği bilgilere göre şarkının söz ve müziği sanatçı Ali Altay’a ait.

Şarkının sözleri şöyle;

“Çılgınların zincirini kırar aşarız

Hür doğduk biz her dem biz hür yaşarız

Demokrasi sözümüz var canım Türkiyem

Birlikte tarih yazdık biz yine yazarız.

İmamoğlu, halkın yürekli sesi

Eğilmez başı, gençlere örnek

Çıktığı bu seferde hedef demokrasi

İnançlıyız, mutlak o gün gelecek.

Hak hukuk adaleti hiçe sayanlar

Adalet kainatın ruhudur, bilin

En büyük mahkeme halkın vicdanı

Elbette sandıkta alınır hakkı.

Türk’üz, Kürt’üz, Çerkez’iz, Arap’ız, Laz’ız

72 millet hep yanındayız

Zalimlere inat, millet ittifak

Başardık, yine başaracağız.“

İmamoğlu’nun Anadolu turu

Önümüzdeki haftalarda da benzer ziyaretlerini sürdürecek İmamoğlu’nun Sivas’a gitmesi bekleniyor.

İmamoğlu’nun Malatya, Erzurum, Erzincan, Ordu, Tokat gibi İstanbul’da yoğun nüfusu olan illere gitmesi de planlanıyor.

İmamoğlu, Karabük, Artvin, Giresun, Hakkari gibi illerde de İBB’yle kardeş belediye olan ilçelere gidip ortak yatırımları da yerinde inceleyecek.

İmamoğlu, Mayıs 2022’de de Artvin, Rize ve memleketi Trabzon’u kapsayan üç günlük Karadeniz gezisine çıkmıştı.