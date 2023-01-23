İlk kez duyuldu: İmamoğlu’ndan ‘seçim şarkısı’

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu için hazırlanan ‘seçim şarkısı’ Kastamonu ziyaretinde ilk kez çalındı.
Anadolu turunun ilk durağı Kastamonu’nu ziyaret eden İmamoğlu, CHP’li Daday Belediyesi’nin kapalı pazar yeri açılışına katıldı.
“Tarih yazdık, yine yazarız” ifadelerinin yer aldığı şarkı İmamoğlu’nun katıldığı bu törende ilk kez çaldı.
Şarkı, sosyal medyada ‘seçim şarkısı’ olarak yorumlandı. Diken’in edindiği bilgilere göre şarkının söz ve müziği sanatçı Ali Altay’a ait.
Şarkının sözleri şöyle;
“Çılgınların zincirini kırar aşarız
Hür doğduk biz her dem biz hür yaşarız
Demokrasi sözümüz var canım Türkiyem
Birlikte tarih yazdık biz yine yazarız.
İmamoğlu, halkın yürekli sesi
Eğilmez başı, gençlere örnek
Çıktığı bu seferde hedef demokrasi
İnançlıyız, mutlak o gün gelecek.
Hak hukuk adaleti hiçe sayanlar
Adalet kainatın ruhudur, bilin
En büyük mahkeme halkın vicdanı
Elbette sandıkta alınır hakkı.
Türk’üz, Kürt’üz, Çerkez’iz, Arap’ız, Laz’ız
72 millet hep yanındayız
Zalimlere inat, millet ittifak
Başardık, yine başaracağız.“
İmamoğlu’nun Anadolu turu
Önümüzdeki haftalarda da benzer ziyaretlerini sürdürecek İmamoğlu’nun Sivas’a gitmesi bekleniyor.
İmamoğlu’nun Malatya, Erzurum, Erzincan, Ordu, Tokat gibi İstanbul’da yoğun nüfusu olan illere gitmesi de planlanıyor.
İmamoğlu, Karabük, Artvin, Giresun, Hakkari gibi illerde de İBB’yle kardeş belediye olan ilçelere gidip ortak yatırımları da yerinde inceleyecek.
İmamoğlu, Mayıs 2022’de de Artvin, Rize ve memleketi Trabzon’u kapsayan üç günlük Karadeniz gezisine çıkmıştı.