Ekrem İmamoğlu, Anadolu turuna çıkıyor: İlk durak Kastamonu

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, Anadolu turuna çıkıyor.

İlk durağı Kastamonu olan İmamoğlu, daha sonra İstanbul’da yoğun nüfusu olan illeri ve kardeş belediyeleri ziyaret edecek.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu. (AA)

Adı altılı masanın olası cumhurbaşkanı adayları arasında geçen ve son olarak hakkında siyasi yasak ve hapis cezası verilen Ekrem İmamoğlu, dikkat çeken bir geziye çıkıyor.

DW Türkçe’den Kıvanç El’in aktardığına göre İmamoğlu, İstanbul’da yoğun nüfusu olan ve kardeş belediyelerin olduğu illere gitme kararı aldı.

İmamoğlu, ilk olarak 20 Ocak Cuma günü Kastamonu’ya gidip şehir turu atacak, esnaf ve vatandaşla görüşecek. Ardından da bazı açılış törenlerine katılacak.

Önümüzdeki haftalarda da benzer ziyaretlerini sürdürecek İmamoğlu’nun Kastamonu’nun ardından Sivas’a gitmesi bekleniyor.

İmamoğlu’nun Malatya, Erzurum, Erzincan, Ordu, Tokat gibi İstanbul’da yoğun nüfusu olan illere de gitmesi de planlanıyor.

İmamoğlu, Karabük, Artvin, Giresun, Hakkari gibi illerde de İstanbul Büyükşehir Belediyesi’yle kardeş belediye olan ilçelere gidip ortak yatırımları da yerinde inceleyecek.

İBB, İstanbul’da nüfusu yoğun olan illerde çeşitli altyapıları üstlenip pazar yeri, otopark gibi yatırımlar yaparken, bu illerdeki çiftçilerden de ürü alarak kalkınmaya destek sağlıyor.

Adaylık

Gündem olan daha önceki il ziyaretleriyle kamuoyunda ‘adaylığa mı hazırlanıyor’ diye yorumlanan Ekrem İmamoğlu’nun Anadolu turu öncesinde CHP Genel Merkezi ve CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nu da bilgilendirdiği belirtildi.

İmamoğlu, Mayıs 2022’de Artvin, Rize ve memleketi Trabzon’u kapsayan üç günlük Karadeniz gezisine çıkmıştı.