Ankara'da yarın okullar tatil

Ankara Valisi Vasip Şahin, kar yağışı ve fırtına beklentisi nedeniyle Ankara genelinde yarın eğitime ara verildiğini bildirdi.

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Ankara’da gece yarısından sonra başlayacak karın öğle saatlerine kadar sürmesinin öngörülmesi nedeniyle yarın (11 Nisan) kentte eğitime ara verildi.

10 yaş ve altı çocuğu olan kadın kamu görevlileriyle hamile ve engelli kamu görevlileri de idari izinli sayılacak.

Başkentte yarın kar örtüsünün yer yer 15 santimetreye kadar ulaşması ve rüzgarın saatte 40-60 kilometre hızla fırtına şeklinde esmesi bekleniyor.