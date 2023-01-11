Ekrem İmamoğlu hakkında ‘ahmak’ benzeri yeni soruşturma

BİLAL ÇELİK

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında, AKP’li Tuzla Belediye Başkanı Şadi Yazıcı’yla yaşadığı polemiğin ardından soruşturma başlatıldı.

Diken’in ulaştığı suç duyurusunda, İmamoğu hakkında, kamu görevlisine ‘ahmak’ dediği gerekçesiyle hakaretten açılan dava gibi bir kamu davası açılması istendi. ‘Ahmak’ davasında İmamoğlu hakkında iki yıl yedi ay 15 gün ceza verilmiş ve ‘siyasi yasak’ süreci başlamıştı.

Suç duyurusunu işleme koyan savcı, İmamoğlu’nun yazılı ifadesini istedi.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında yeni soruşturma. (AA)

25 Ekim 2022’de Ekrem İmamoğlu’nun düzenlediği Tuzla İleri Biyolojik Arıtma Tesisi’nin 3’üncü etap açılış törenine katılan AKP’li Şadi Yazıcı kürsüde, eski İBB başkanı Kadir Topbaş ve Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a teşekkür edince tepkiler yükselmişti.

Tepkilerin ardından İmamoğlu, kürsüye çıkarak, “Arkadaşlar, o arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Sakin, nezaketsiz, bakın arkadaşlar müsaade edin. Bir sakin olun. Vatandaşlarımız buraya döner misiniz? Lütfen, lütfen… Bakın provokasyon devam ediyor. İlgilenmeyin, kötü söz sahibine aittir” demişti.

Yazıcı’nın suç duyurusunda, bu sözlerle ‘kalabalığın AKP’li Yazcı’nın üzerine yönlendirildiği’ iddia edildi. İmamoğlu’nun bu sözlerinin ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama’ suçunu oluşturduğu öne sürüldü.

Suç duyurusunda, İmamoğlu’nun kullandığı “O arkadaş” ifadesinin ‘başlı başına bir aşağılama sözü’ olduğu ve AKP’li Şadi Yazıcı’yı ‘değersizleştirdiği, itibarsızlaştırdığı ve küçük düşürdüğü’ savunuldu.

‘Kamu davası açılsın’

Konuşma esnasındaki eylemlerin de suç teşkil ettiği öne sürülen suç duyurusunda, İmamoğlu hakkında, ‘suç işlemeye tahrik’, ‘hakaret’, ‘iftira’, ‘halkı kin ve düşmanlığa tahrik ve aşığalama’ suçlarından ceza istendi.

Suç duyurusunda hakaret suçunun, ‘kamu görevlisine karşı görevinden dolayı işlendiği’ savunuldu ve Ekrem İmamoğlu hakkında kamu davası açılması da istendi.

Savcı işleme koydu

Suç duyurusunu işleme koyan Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı Özel Özel Soruşturma Bürosu’nda görevli savcı Zafer Küçük, İmamoğlu hakkında soruşturma başlattı.

Küçük’ün imzasıyla 30 Aralık 2022’de gönderilen yazıda İmamoğlu’nun 15 gün içinde yazılı ifade vermesi istendi.

İmamoğlu ne demişti?

Şadi Yazıcı’nın konuşmasını provokasyon olarak değerlendiren Ekrem İmamoğlu, kürsüye çıkarak şunları söylemişti:

“Arkadaşlar, o arkadaş burayı germeye gelmiş, bırakın. Sakin, nezaketsiz, bakın arkadaşlar müsaade edin. Bir sakin olun. Vatandaşlarımız buraya döner misiniz? Lütfen, lütfen… Bakın provokasyon devam ediyor. İlgilenmeyin, kötü söz sahibine aittir. Şimdi, bakın size şunu söyleyeyim; Sayın Belediye Başkanı, göreve geldiğimde ilk ziyaret ettiğim belediye başkanlarından birisidir.

Kendisini ziyaret ederek Tuzla’yla ilgili sorunları, kendisiyle tartışma ve konuşma ortamını yaratan benim. Kendisi, bugüne kadar belki 10-15’tir sayısı unuttum; her ilçeye o kadar çok gittim ki buraya da defalarca geldim. Kendisi bir kez bile benimle o Tuzla gezilerine katılmamıştır. Yani işi problem çözmek isteyen bir belediye başkanı olsa benimle defalarca buluşurdu. Artı bana kişisel bir sorununu aktarıyor. ‘Bundan haberiniz var mı? diye merak ediyorum’ diyor. Konuyu bilmiyorum bu arada. Yeni öğrendim. Özeldi ama anlatmak durumundayım. ‘Hayır‘ dedim haberim yok. Kaldı ki bir belediye başkanının kişisel bir sorununa hukuksuz bile olsa kendisiyle konuşarak sürece müdahale ederim.

Bayılıyorum 3,5 seneyi 25 seneyle kıyaslamalarına. Nasıl titretmişiz adamları… 3.5 yılın üç ayını siz çaldınız… Cebimizdeki paraların yüzde 50’sini çaldınız. Kalan paramızla işte bu kocaman işleri yapıyoruz.”