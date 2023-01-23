Yavaş’ın vazgeçişinin nedeni ‘yapıcı çekimserlik’miş

Habertürk yazarı Kübra Par’a konuşan ‘altılı masa’nın önemli bir kurmayı’ Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ın, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun adaylığını desteklemesini bir strateji olarak değerlendirdi.

Par da Yavaş’ın ‘yapıcı çekimserlik’ stratejisi izleyerek adaylık ihtimalini güçlendirmeye çalıştığını savundu.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş. (AA)

Mansur Yavaş, dünkü bir temel atma töreninde Kılıçdaroğlu’na ““Temennimiz açılışa cumhurbaşkanı olarak teşrif etmeniz” demişti.

Par, şunları yazdı:

“Ben bu sözlerin Yavaş’ın uzun zamandır izlediği ‘yapıcı çekimserlik’ stratejisinin bir parçası olarak görüyorum. En başından beri Kılıçdaroğlu’na rağmen aday olmayacağını söyleyerek vefalı davranıyor. Bu durum onun adaylık ihtimalini ortadan kaldırmadığı gibi aksine önüne açıyor.”

Dün ‘altılı masa’nın önemli kurmaylarından biri’yle Yavaş’ın açıklaması hakkında görüştüğünü söyleyen Par, şu yanıtı aldığını yazdı: “Saygılı davranarak oyunu o kadar doğru oynuyor ki Kemal Bey’in önüne iki belediye başkanının adı gelirse o bile Mansur Bey’i isteyebilir. Ayrıca bu şekilde anketlerde de giderek yükseliyor.”

Habertürk’te anket yazıları

Adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için anılan Mansur Yavaş’ın ‘çevresinden’ Habertürk yazarı Kübra Par’a, HDP konulu bir bilgi notu aktarılmıştı. Notta HDP seçmeninin Yavaş’a karşı tutumuna ilişkin bir anket paylaşılmıştı. Ankete göre Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı HDP seçmeninden yüzde 60-70 düzeyinde destek görülmüştü.