Kübra Par’dan Oda TV’ye ‘Mansurculuk’ çıkışı

Ciner Grubu’nun, adı cumhurbaşkanlığı adaylığıyla anılan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş’ı desteklediğine dair haberler yayımlayan Oda TV’ye çıkışan Habertürk yazarı Kübra Par, iddialara bugünkü yazısında yanıt verdi.

Kübra Par, Habertürk’te program da sunuyor. (YouTube)

Oda TV’nin ‘açıktan yazmasa da’ Ciner Grubu’nun Yavaş’ı desteklediğini iddia eden haberlerine Kübra Par şöyle yanıt verdi: “Ortada ne böyle kurumsal bir tavır ne de köşe yazarlarına dikte edilmiş bir telkin söz konusu. Hatta Habertürk yazarları arasında bu konularda bambaşka fikirler beyan edenler var.”

Mansur Yavaş’ın HDP anketleri

Yazılarında sadece Mansur Yavaş hakkındaki anketleri paylaştığını kaydeden Par, “Kendi adıma şunu açıkça söyleyebilirim ki; Yavaş’ın adını geçirdiğim yazılarda sadece aylardır kamuoyuna açıklanan anketlere ve Türkiye’nin sağ seçmen ağırlıklı sosyolojisine atıf yapıyorum” dedi.

Kendini Mansur Yavaş ideolojisine yakın hissetmediğini belirten Par, şunları kaydetti: “‘Mansurcu’ olmadığım gibi ‘İmamoğlucu’, ‘Kılıçdaroğlucu’ veya ‘Erdoğancı’ da değilim.”

Habertürk’te anket yazıları

Adı cumhurbaşkanlığı adaylığı için anılan Mansur Yavaş’ın ‘çevresinden’ Habertürk yazarı Kübra Par’a, HDP konulu bir bilgi notu aktarılmıştı. Notta HDP seçmeninin Yavaş’a karşı tutumuna ilişkin bir anket paylaşılmıştı. Ankete göre Mansur Yavaş, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a karşı HDP seçmeninden yüzde 60-70 düzeyinde destek görülmüştü.

Daha sonra aynı anket, Habertürk’ün bir diğer yazarı Fatih Altaylı’ya gönderilmişti.