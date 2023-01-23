DP lideri Uysal: Kılıçdaroğlu, ‘kazanacak aday’

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ‘kazanacak aday’ olduğunu düşündüğünü söyledi.

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‘Üçüncü kez adaylık’ tartışmalarına rağmen Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçimler için 14 Mayıs’ı işaret ederken, muhalefet cephesinde ‘ortak aday’ henüz netleşmedi.

Kılıçdaroğlu’nun adaylık konusunda isminin öne çıkmasına karşı İYİ Parti’den ‘kazanacak aday’ itirazı gelmişti.

‘Altılı masa’da yer alan partilerden Demokrat Parti’nin lideri Uysal, Kılıçdaroğlu’nun cumhurbaşkanlığı seçimini kazanacak aday olduğunu düşündüğünü söyledi.

Cumhuriyet gazetesinden İklim Öngel’e konuşan Uysal, “Altılı masada Sayın Kılıçdaroğlu’nun adaylığına itirazı olmayan en net isim olarak görülüyorsunuz. Kılıçdaroğlu’nun ‘kazanacak aday’ olduğunu düşünüyor musunuz?” sorusuna, “Elbette düşünüyorum” yanıtını verdi.

Uysal, Kılıçdaroğlu için, “Adaylık için ana muhalefet lideri olması hüviyetiyle bundan daha tabii, doğal ne olabilir ki. Geçmişte olduğu gibi ikinci Ekmeleddin vakasının yaşanmasını kimse beklemesin. Sayın Kılıçdaroğlu doğru olan, bu süreci bir siyasi akılla, birikimle yönetecek icracı iddiası olan bir isim” dedi.

DP lideri ayrıca adaylık da dahil olmak üzere karar alma süreçlerinin daha erkene alınması gerektiğini söyledi.