Erdoğan’dan seçim öncesi yeni ‘müjde’ler: Ehliyet affı, vergi borcu yapılandırması…

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, genel seçimler öncesi yeni ‘müjde’leri duyurdu. Bunların arasında ehliyet affı ve vergi borcu yapılandırmaları da var.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde borçlarla ilgili kapsamlı bir af paketinin yürürlüğe gireceğini söylemişti: “Altı ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak.”

Daha önce de CHP liderinin ÖTV, KYK borç faizi ve EYT gibi vaatlerinin ardından iktidardan ‘paketler’ gelmişti. Seçimlerin mayısta yapılacağı kesinleşirken iktidardan bir hamle daha geldi.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan, özetle şunları dedi:

* Vergi dairelerine 31 Aralık 2022’den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz.

* (Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.

* (Kamu alacaklarına düzenleme) Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz.

* Tüm bu borçlara belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak.

* Sürücülerimizin alkol, uyuşturucu, ölümlü ve yaralamalı kaza, drift ve aday sürücülük halleri dışındaki ihlallerden kaynaklanan ceza puanlarını siliyoruz.

* Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak.