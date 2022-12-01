Seçim öncesi musluklar açıldı: Yedi ayda 10 ‘ekonomik adım’

Haziran 2023’te düzenlenmesi beklenen cumhurbaşkanlığı ve genel seçimler öncesi iktidar, ardı ardına yaptığı hamlelerle seçmeni etkilemeyi amaçlıyor. Mayıstan bu yana ‘seçim ekonomisi’ olarak nitelendirilen 10 ekonomik adım atıldı.

1. İlk kez ev alacaklara düşük faizli kredi

Ev fiyatlarındaki fahiş artışlar sonrası Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ilk kez ev alacaklara düşük faizli kredi imkanı sunulacağını açıkladığında tarihler 9 Mayıs 2022’yi gösteriyordu.

Erdoğan konuşmasında, üç paket açıkladı:

Maksimum 2 milyon liralık sıfır ev alacaklara aylık 0,99 faizli 10 yıllık kredi verilecek.

Döviz hesaplarını bozanlara veya altınlarını Merkez Bankası’na satanlara avantajlı kredi sunulacak.

Yeni evler inşa etmeleri için müteahhitlere kolay finansman sağlanacak.

2. 3600 ek gösterge

Erdoğan 6 Haziran 2022’de, ‘tüm memurların ek göstergelerinde 600 puanlık artış kararı alındığı’nı açıkladı.

Düzenlemenin kapsamı 2008 öncesi göreve başlayan memurların emekli ikramiyesi ve emekli aylıklarını, 2008 sonrası göreve başlayanların ise sadece emekli ikramiyelerini içeriyordu.

3. Konut kiraları zamlarına yüzde 25 sınırlaması

Adalet Bakanı Bekir Bozdağ, Meclis’ten geçen kira artışlarıyla ilgili düzenlemenin detaylarını 8 Haziran 2022’de açıkladı: “Kira artışını yüzde 25 ile sınırlıyor. 1 Temmuz 2023’e kadar geçerli ve devam eden sözleşmeler üzerinde uygulanacak.”

4. Asgari ücrete ara zam

Asgari ücrete 2022 yılı başında yapılan yüzde 50,5’lik zamma rağmen yüksek seviyelerde seyreden enflasyon sonucu ücrete temmuz ayında da zam yapılması kararı alındı. Erdoğan, 1 Temmuz’da asgari ücrete yüzde 25 zam yapıldığını duyurdu.

5. Öğrenci kredilerinin geri ödemesinde enflasyon farkı alınmayacak

Erdoğan’ın, 18 Temmuz’da yaptığı açıklama şöyleydi: “Kredi ve Yurtlar Kurumu kredilerinin geri ödemeleri enflasyon ve faiz farkı olmaksızın, anapara miktarında olacak.”

6. 2 bin liranın altındaki icralık borçlara af

Erdoğan, 5 Eylül 2022’deki kabine toplantısının ardından, “15 Ağustos 2022’den önce icra takibi başlatılmış 2 bin lira ve altındaki alacakların gider gösterilerek vergiden düşürülebilmesini ve tasfiyesini sağlıyoruz” dedi.

7. Sosyal konut projesi

Cumhurbaşkanı, 13 Eylül 2022’de duyurduğu sosyal konut projesinin, cumhuriyet tarihinin en büyük sosyal konut atılımı olduğunu iddia etti. Projenin ilk etabının iki yılda bitirilmesi ve bu kapsamda 250 bin sosyal konut, 100 bin altyapılı konut arsası ve 10 bin iş yeri yapılması planlanıyor.

8. Esnafa kredi paketi

10 Ekim 2022’de isi Erdoğan, esnafa Halkbank vasıtasıyla 60 ay vadeyle ve yüzde 7,5 faiz oranıyla kredi verileceğini açıkladı.

9. EYT düzenlemesi

Pek çok vatandaşın uzun zamandır beklediği, ancak Erdoğan’ın 2019’da “Seçimi kaybetsek de yokum” diyerek karşı çıktığı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesiyle ilgili çalışmalar yılın ikinci yarısında başladı. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin 24 Ekim’de konuyla ilgili kapsamlı bir çalışmanın yapıldığını duyurdu. Düzenlemenin 2023’ün ocak ayında yürürlüğe girmesi bekleniyor.

10. Sözleşmeli kamu personeline kadro imkanı

Cumhurbaşkanı, 28 Kasım’da kamuda sözleşmeli çalışan personelle ilgili çalışmaların tamamlandığını söyledi. Detayları ise şöyle açıkladı: “Üç yılı dolmuş olanlar hemen aday memurluğa geçiş yapabilecek; henüz doldurmamışlar üç yılın sonunda aynı hakkı elde edecek.” Buna göre toplam 424 bin personel kadroya geçebilecek.