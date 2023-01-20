Kapsamlı vergi borcu yapılandırma paketi geliyor. 31 Aralık 2022’ye kadar oluşan vergi, sigorta primi borçlarıyla cezalar için yapılandırma imkanı sunulacak.

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CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde borçlarla ilgili kapsamlı bir af paketinin yürürlüğe gireceğini söylemişti: “Altı ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak.”

Daha önce de CHP liderinin ÖTV, KYK borç faizi ve EYT gibi vaatlerinin ardından iktidardan ‘paketler’ gelmişti. Seçimlerin mayısta yapılacağı kesinleşirken iktidardan bir hamle daha geldi.

NTV’nin haberine göre önümüzdeki hafta yapılacak kabine toplantısında borç yapılandırma paketi konuşulacak. Habere göre borç paketinin ayrıntıları şöyle: