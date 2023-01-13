Kılıçdaroğlu af paketini açıkladı: Borç, sicil, Bağkur, ehliyet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde kapsamlı bir af paketinin yürürlüğe gireceğini söyledi.

Kemal Kılıçdaroğlu. Fotoğraf: Twitter

Twitter üzerinden mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Altı ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak.”

6 ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak. — Kemal Kılıçdaroğlu (@kilicdarogluk) January 13, 2023

Geçmişte, Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği EYT ve KYK borçları gibi vaatler, kısa sürede iktidar tarafından hayata geçirilmişti.