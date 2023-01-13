Kılıçdaroğlu af paketini açıkladı: Borç, sicil, Bağkur, ehliyet

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, iktidara geldiklerinde kapsamlı bir af paketinin yürürlüğe gireceğini söyledi.
Twitter üzerinden mesaj paylaşan Kılıçdaroğlu şunları söyledi: “Altı ay sonra geniş kapsamlı afların gündemimizde olduğu doğrudur. Bunlardan bazıları; ehliyet afları, sicil ve borç afları, eğitim ve denklik afları, Bağkur tescil afları vs. Liste uzun. Cumhuriyetin İkinci Yüzyılına vatandaş ticari ve mesleki olarak temiz bir başlangıç yapacak.”
Geçmişte, Kılıçdaroğlu’nun gündeme getirdiği EYT ve KYK borçları gibi vaatler, kısa sürede iktidar tarafından hayata geçirilmişti.