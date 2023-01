Habertürk, ‘Annem karne hediyesi et aldı’ haberine soruşturma başlattı

İktidara yakın medya, çok tartışılan “Annem karne hediyesi et aldı” haberini hedef gösterince Habertürk, haberle ilgili ‘gazetecilik etik ve ilkeleri açısından herhangi bir ihlal olup olmadığına’ ilişkin soruşturma başlattı.

Görsel: Habertürk TV

Habertürk TV ekranlarında Et ve Süt Kurumu’nun (ESK) piyasaya taze karkas et satışı planlamasına dair haberinde karne alan bir çocuk “Annem karne hediyesi olarak et aldı” demişti.

Muhabir bunun üzerine çocuğu tebrik ederken kasapsa, “Karne hediyesi, kasap abisinden üç kalem pirzola” diyerek eti çocuğa uzatmıştı.

Erdoğan ‘Muz lüks olmaktan çıktı’ diye övünmüştü: Et, karne hediyesine dönüştü



"Annem karne hediyesi et aldı"https://t.co/B4N85mpnIT pic.twitter.com/DHuVl04Pmm — Diken (@DikenComTr) January 20, 2023

Haberi paylaşan binlerce kişi, bu durumun ülkedeki ekonomik krize çarpıcı bir örnek olduğuna dikkat çekmiş ve halkın alım gücünün düşüşü nedeniyle iktidarı eleştirmişti.

Haber büyük etki yaratınca iktidara yakın medya Habertürk’ü ve muhabiri hedef aldı. Aynı zamanda kasap ve aileye de ulaşan iktidara yakın Sabah ve A Haber, ‘ailenin zengin olduğunu, çocuğun aslında et değil tablet demek istediğini’ öne sürdü.

Bunun üzerine Habertürk’ten açıklama geldi. Açıklama şöyle:

“Habertürk TV’de 21 Ocak günü yayınlanan ve sosyal medyada çeşitli yönlerden tartışma konusu olan et fiyatlarına Et Süt Kurumu’nun (ESK) ithal et yoluyla fiyat müdahalesi haberinde kullanılan bir görüntü ve konuşmayla ilgili olarak haberde konuşan çocuğun ailesinin haberle ve muhabirimizle ilgili iddiaları Habertürk TV yönetimince değerlendirilmiş ve haberin oluşumunda gazetecilik etik ve ilkeleri açısından herhangi bir ihlal olup olmadığına yönelik inceleme ve soruşturma başlatılmıştır.

Doğru ve dürüst habercilik yapmak Habertürk açısından vazgeçilmez bir yayın ilkesidir. Bu ilke ışığında inceleme sonucunu kamuoyuna duyduğumuz sorumluluk ve saygı gereğince kısa sürede paylaşacağız. Kamuoyuna saygıyla duyururuz.”