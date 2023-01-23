Türkiye’nin en çok satılan otomobili dönüşüyor

Türkiye’de en çok satılan otomobil modeli Fiat Egea, 2025’te ‘crossover’a dönüşecek.

Bu sınıflandırma, arazi şartlarına kısmen daha uygun, yerden yüksek araçları ifade etmek için kullanılıyor.

Fiat’ın temsili bir crossover modeli. Fotoğraf: Fiat

Otomotiv Distribütörleri Derneği (ODD) verilerine göre Türkiye’de en fazla satan otomobil markası Fiat. Bu markanın öne çıkan modeliyse Egea.

Fiat CEO’su Olivier François, Tofaş’ın ürettiği ve Türkiye’de Egea, Avrupa’da ise Tipo ismiyle satılan otomobilin yeni neslinde bir ‘crossover’a dönüşeceğini söyledi. François, “Eğer Avrupa ve Güney Amerika ürün serilerimizi birleştirmezsek, Fiat’ın sürdürülebilir bir şekilde kârlı hale gelmesinin hiçbir yolu yok” dedi. Fiat CEO’su bu modelin iki farklı kıtada aynı gövdeyle satılacağının mesajını verdi.

Fiat Egea

Habertürk’ten Yiğitcan Yıldız’ın haberine göre bu yeni gelişmeyle Doblo’nun boşluğu da dolabilir.

Fiat Doblo modeli 2000’den beri Türkiye’de üretiliyordu. Ancak Stellantis Grubu, Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen yeni Fiat Doblo modelinin üretimini İspanya’daki Vigo fabrikasında üretme kararı almıştı.

Bu araçların üretildiği Bursa’daki Tofaş fabrikasının geleceğiyle ilgili açıklama gelmese de yeni Egea’nın üretimiyle İspanya’ya giden Doblo’nun boşluğu dolabilir.