Fiat Doblo artık İspanya’da üretilecek

Stellantis Grubu, Tofaş’ın Bursa fabrikasında üretilen yeni Fiat Doblo modelinin üretimini İspanya’daki Vigo fabrikasında üretme kararı aldı. Tofaş, aracın üretiminin 2023 sonuna kadar uzatılmasını talep edecek.

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Tofaş’ın Kamuyu Aydınlatma Platformu’nda (KAP) yer alan açıklamasında, Yeni Fiat Doblo modelinin, Stellantis’in İspanya’daki Vigo fabrikasında üretileceğinin kamuoyuyla paylaşıldığı aktarıldı.

Konuya ilişkin Fiat tarafından bugün basın duyurusu yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar yazıldı: “Diğer taraftan, 23 Ekim 2020 tarihli şirketimiz özel durum açıklamasında 2022 yılı sonuna kadar Tofaş fabrikasında devam edeceği açıklanan mevcut Fiat Doblo modelinin üretiminin ihracat pazarlarından gelen talep doğrultusunda Türkiye, Kuzey Amerika, Kanada, Orta Doğu ve Afrika için 2023 yıl sonuna kadar uzatılması dahil, Tofaş fabrikasında üretilecek yeni ürünler konusundaki çalışmalar ve değerlendirmeler devam etmekte olup, kesinleşen önemli bilgiler kamuoyu ile paylaşılacaktır.”

Fiat Doblo modeli 2000 yılından beri Türkiye’de üretiliyordu.