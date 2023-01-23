Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan’a: EYT’yi Meclis’e getir hemen

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a seslenerek emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinin Meclis’e getirilmesini istedi.

(Diken/AA-Twitter)

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili ilk olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düzenlemenin 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin planlandığını söylemişti.

Düzenleme hala ortaya çıkmayınca AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dört gün önceki açıklamasında şöyle demişti: “EYT bize geldikten sonra Meclis’te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir. Kimse endişe etmesin, yetiştireceğiz. Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Elitaş’ın aksine Bilgin, düzenlemenin Meclis’te çalışıldığını savundu.

AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT’yle ilgili düzenlemenin ‘muhtemelen’ önümüzdeki hafta Meclis’e sunulacağını ve böylelikle EYT’lilerin ilk maaşını martta alacağını dile getirmişti.

Kılıçdaroğlu, Twitter’dan Erdoğan’ı etiketleyerek şunları yazdı: “EYT’lileri oyalamayı bırak. Millet senin bu seçim oyunlarından bıktı. İnsanlarımızın haklarını seçimlere malzeme etmeye çalışma. Her şeyi berbat ettin, son dakika çabaların zaten fayda etmeyecek. EYT’yi Meclis’e getir hemen.”