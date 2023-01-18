CHP’li Ağbaba: EYT yılan hikayesine döndü

CHP Genel Başkan Yardımcısı ve Malatya Milletvekili Veli Ağbaba, “EYT adeta yılan hikayesine dönmüş durumda. İpe un sererek bu işten yırtmaya çalışıyorlar” dedi.

EYT kuyruğunda bekleyen vatandaşlar. Fotoğraf: AA

EYT (Emeklilikte Yaşa Takılanlar) ile ilgili ilk olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düzenlemenin 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin planlandığını söylemişti.

Düzenleme hala ortaya çıkmayınca AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dört gün önceki açıklamasında şöyle demişti: “EYT bize geldikten sonra Meclis’te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir. Kimse endişe etmesin, yetiştireceğiz. Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi.”

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de Elitaş’ın aksine Bilgin, düzenlemenin Meclis’te çalışıldığını savundu.

AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT’yle ilgili düzenlemenin ‘muhtemelen’ önümüzdeki hafta Meclis’e sunulacağını ve böylelikle EYT’lilerin ilk maaşını martta alacağını dile getirmişti.

CHP’li Ağbaba’ysa, iktidardan gelen farklı açıklamalara ve EYT ile ilgili yasal düzenlemenin hala yürürlüğe girmemesine tepki gösterdi.

Ağbaba, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında, EYT sorununun, CHP’nin sık sık dile getirmesiyle iktidarın gündemine girdiğini ancak hala TBMM gündemine gelemediğini söyledi.

Bu konuda iktidar yetkililerinin farklı açıklamalarda bulunduğunu belirten Ağbaba, her açıklamada ‘muhtemelen’ kelimesinin yer aldığını kaydetti.

Ağbaba, “EYT adeta yılan hikayesine dönmüş durumda. İpe un sererek bu işten yırtmaya çalışıyorlar” dedi.