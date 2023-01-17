EYT yasası şubata, aylıklar marta kaldı

Emeklilikte Yaşa Takılanlar (EYT) ilk maaşını martta alacak.

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Habertürk’ün aktardığına göre AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT ile ilgili düzenlemenin ‘muhtemelen’ önümüzdeki hafta Meclis’e sunulacağını ve böylelikle EYT’lilerin ilk maaşını martta alacağını dile getirdi.

Teklif, 8 Eylül 1999’dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

EYT teklifi henüz yasalaşmadığı için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK’ye yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Aralık’ta ayrıntılarını açıkladığı EYT düzenlemesinde herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağını söylemişti. Erdoğan ayrıca 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını duyurmuştu.

EYT ile ilgili farklı açıklamalar

EYT ile ilgili ilk olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düzenlemenin 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin planlandığını söylemişti.

Düzenleme hala ortaya çıkmayınca AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dört gün önceki açıklamasında şöyle demişti: “EYT bize geldikten sonra Meclis’te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir. Kimse endişe etmesin, yetiştireceğiz. Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi.”

Bu açıklamadan sonra EYT’liler için ilk aylıkların marta kaldığına dair kanaat oluşmuştu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin de bunun üzerine üç gün önce ortaya çıkıp EYT düzenlemesinden faydalanacakların ilk aylığı ‘şubat ya da martta’ alacağını söyledi. Elitaş’ın aksine Bilgin, düzenlemenin Meclis’te çalışıldığını savundu.

İki gün önce de Nebati topa girerek ilk aylıkların marta kaldığına dair görüşü destekledi: “Süreç tamamen kendi mecrasında yürüyor. Yasa çıktıktan sonra Çalışma Bakanlığı tarafından tamamlanması gerekiyor. Zannedersem yasa önümüzdeki ay ete kemiğe bürünmüş olur.”