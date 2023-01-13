EYT aylıkları marta mı kaldı?

CHP Genel Başkan Yardımcısı Veli Ağbaba, EYT düzenlemesinin henüz Meclis’e gelmemesiyle ilgili “Aralıkta çıkıyor dendi, ocakta çıkıyor dendi, ortada hala bir şey yok. Değerli arkadaşlar, şimdi martta maaş bağlamayı düşünüyorlar” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Aralık’ta ayrıntılarını açıkladığı emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağını söylemişti. Erdoğan ayrıca 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardındansa Meclis 3 Ocak’a kadar tatile girmişti.

Daha önce düzenlemenin aralıkta ya da en geç ocakta yasalaşacağı söylenmişti.

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’sa bugünkü açıkalamasında, bakanlığın EYT’yle ilgili düzenlemeyi kendilerine henüz göndermediğini söyledi. Elitaş, düzenlemenin Meclis’e gelmesi halinde de 10 günlük bir çalışma olacağını öngördü.

Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdiği ay emeklilik dilekçesi verenlerin ilk maaşı, bunu takip eden ayın birinci gününden geçerli olarak ödenecek.

Örneğin yasa 20 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanırsa, 20 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında emeklilik dilekçesi verenlere emekli aylıkları 1 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanacak.

‘Martta maaş bağlamayı düşünüyorlar’

Tarihin sürekli ötelenmesine tepki gösteren CHP’li Ağbaba, şunları söyledi: ”Biliyorsunuz EYT beylerin, hanımefendilerin keyfiyle gelmedi, bir ikram değil. Bu konuda hakkını yemeyelim, EYT dernekleri onlarca miting yaparak gündeme getirdiler. Yine hakkını yemeyelim CHP’nin Genel Başkanı Sayın Kemal Kılıçdaroğlu yıllardan beri EYT meselesinin çözümü için uğraşıyor. Şimdi uğraşıyoruz ne oldu? Baktılar ki gidiyor iş hemen hızlıca kasım ayında EYT çıkacak dendi, bütçede söylendi. Aralıkta çıkıyor dendi, ocakta çıkıyor dendi, ortada hala bir şey yok. Değerli arkadaşlar, şimdi martta maaş bağlamayı düşünüyorlar. Yazıktır, günahtır. İnsanlar sizin sözlerinize güvenerek hayal kurdular, bu hayalleri yok etmeyin.”