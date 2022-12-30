EYT aylıkları için Resmi Gazete beklenecek: Şubatta yatabilir

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesini duyurması sonrası SGK’da kuyruklar oluşsa da önce yasanın TBMM’de kabul edilmesi sonra da Resmi Gazete’de yayımlanması gerekiyor.

Ankara’da SGK önünde EYT kuyrukları oluştu. (AA)

Erdoğan, emeklilikte yaşa takılanlar (EYT) düzenlemesinde herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağını söylemişti. Erdoğan ayrıca 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını duyurdu.

Eğer EYT’yle ilgili görüşmeler ocakta tamamlanıp aynı ay içinde Resmi Gazete’de yayımlanırsa, düzenleme yılın ilk ayında yürürlüğe girmiş olacak. Ama, TBMM’deki görüşmelerin uzaması halinde yasanın yürürlüğe girmesi izleyen aylara da kalabilir.

Meclis 3 Ocak’a kadar tatil edilmişti.

İlk maaş ne zaman ödenecek?

Habertürk’e göre yasanın yürürlüğe girdiği ay emeklilik dilekçesi verenlerin ilk maaşı, bunu takip eden ayın birinci gününden geçerli olarak ödenecek.

Örneğin yasa 20 Ocak 2023 tarihinde Resmi Gazete’de yayımlanırsa, 20 – 31 Ocak 2023 tarihleri arasında emeklilik dilekçesi verenlere emekli aylıkları 1 Şubat 2023 tarihinden geçerli olmak üzere bağlanacak.

Maaş ocakta belli olacak

Milliyet yazarı Cem Kılıç ise ilk maaşın ne zaman ödeneceği sorusuyla ilgili şunları söyledi “EYT ile gelen emekli normal emeklilik koşullarından hiçbir farkı yok. EYT yeni bir aylık bağlama sistemi getirmiyor. Bu bağlamda kişinin emekli aylığını belirleyecek olan prim günleri ve üzerinden prim yatırılan kazançlarıdır. Bu kazançların seviyesi emekli aylığını tespit eden temel unsur olacaktır. Emekli aylığı belirleme yöntemi tektir. Yeni bir hesaplama formülü geliştirilmiyor. En düşük emekli aylığının ne olacağı ocak ayında belli olacak. Taban aylık yükselirse yeni emekli olacaklar da bunda etkilenecektir.”

‘Şubatta emekli olabilecekler’

Kılıç, yasanın yürürlüğe girme tarihiyle ilgili ”Ocak ayında yasalaşacaktır. Yasalaştığı andan itibaren de 1 ay sonra emekli olmak isteyenler emeklilik dilekçelerini vererek SGK müdürlüklerine ya da e-Devlet’ten vererek emeklilik hakkını elde edeceklerdir. Ocak ayında başvurdukları halde şubat ayında emekli olabilecekler” dedi.