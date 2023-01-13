Bakanlık, EYT çalışmasını daha Meclis’e göndermemiş

AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, bakanlığın emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenlemeyi kendilerine henüz göndermediğini söyledi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Aralık’ta ayrıntılarını açıkladığı EYT düzenlemesinde herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağını söylemişti. Erdoğan ayrıca 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardındansa Meclis 3 Ocak’a kadar tatile girmişti.

Eğer EYT’yle ilgili görüşmeler ocakta tamamlanıp aynı ay içinde Resmi Gazete’de yayımlanırsa, düzenleme yılın ilk ayında yürürlüğe girmiş olacak. Ama, TBMM’deki görüşmelerin uzaması halinde yasanın yürürlüğe girmesi izleyen aylara da kalabilir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düzenlemenin 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin planlandığını söylemişti.

AKP’li Elitaş, düzenlemeyle ilgili “EYT bize geldikten sonra Meclis’te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir. Kimse endişe etmesin, yetiştireceğiz. Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi” dedi.