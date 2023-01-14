Elitaş ‘EYT düzenlemesi bize gelmedi’ demişti: Bakana göre vekiller çalışıyor

Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Bilgin, henüz Meclis’e gelmeyen EYT düzenlemesinden faydalanacak olanların ilk aylıklarını ‘şubat ya da martta’ alacaklarını söyledi. AKP’li Mustafa Elitaş’ın aksine Bakan Bilgin, düzenlemenin Meclis’te çalışıldığını savundu.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin. (AA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Aralık’ta ayrıntılarını açıkladığı EYT düzenlemesinde herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağını söylemişti. Erdoğan ayrıca 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını duyurmuştu. Bu duyurunun ardındansa Meclis 3 Ocak’a kadar tatile girmişti.

Eğer EYT’yle ilgili görüşmeler ocakta tamamlanıp aynı ay içinde Resmi Gazete’de yayımlanırsa, düzenleme yılın ilk ayında yürürlüğe girmiş olacak. Ama, TBMM’deki görüşmelerin uzaması halinde yasanın yürürlüğe girmesi izleyen aylara da kalabilir.

Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düzenlemenin 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin planlandığını söylemişti.

Dün AKP’li Mustafa Elitaş, düzenlemeyle ilgili “EYT bize geldikten sonra Meclis’te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir. Kimse endişe etmesin, yetiştireceğiz. Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi” dedi.

Ancak Sabah’a konuşan Bakan Bilgin, EYT’nin şu an Meclis’te milletvekilleri tarafından çalışıldığını öne sürdü. Bilgin, “Milletvekillerimiz gelen taleplerle ilgili uzman arkadaşlarımızla konuşuyorlar. Komisyon aşaması ay sonunu bulabilir, ayın sonunda Plan ve Bütçe Komisyonu’na gitmiş olur diye düşünüyorum. İlk aylıklar şubat ya da martta bağlanabilir” dedi.

EYT kapsamına giren ancak yeterli prime sahip olmayanların da bulunduğunu anlatan Bilgin, “EYT’li olabilecek insan sayımız 4 milyon 700 bin civarında kişi. Onların prim gün vesaireleri doldurmaları filan 2027’de olacaklar var” dedi.

‘Staj mağdurları, mağdur değildir’

Bakan Bilgin, staj sigortalılarının durumu ile ilgili ise şöyle konuştu: ”Staj mağdurları mağdur değildir. Yani onlar o kavramı kullanamazlar. Çünkü onları mağdur eden bir şey yok. Ortada iş akdi yok. ‘Staj da sayılsın’ diyorlar böyle bir şey yapamayız. Milletin parasını imkanlarını biz bu şekilde dağıtamayız. Prim ‘patronun kim’ diye soruyor. O gün senin için prim yatırması gerekirken yatırmamış olan ya da eksik yatıran patronun kim, yok öyle bir şey.”