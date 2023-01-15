EYT muamması: Üç günde üç farklı açıklama

2 milyondan fazla kişinin beklediği emeklilikte yaşa takılanlarla (EYT) ilgili düzenleme için Çalışma ve Sosyal Güvelik Bakanı Vedat Bilgin, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati ve AKP Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş’tan üç günde üç farklı açıklama geldi.

(Solda sağa) Nebati, Bilgin, Elitaş. (AA)

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Aralık’ta ayrıntılarını açıkladığı EYT düzenlemesinde herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağını söylemişti. Erdoğan ayrıca 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını duyurmuştu.

İlk olarak, Bakan Nebati, düzenlemenin 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin planlandığını söylemişti.

Elitaş

Düzenleme hala ortaya çıkmayınca AKP’li Elitaş devreye girmiş, iki gün önceki açıklamasında, “EYT bize geldikten sonra Meclis’te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir. Kimse endişe etmesin, yetiştireceğiz. Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi” demişti.

Bu açıklamadan sonra EYT’liler için ilk aylıkların marta kaldığına dair kanaat oluşmuştu.

Bilgin

Bakan Bilgin de bunun üzerine dün ortaya çıkıp EYT düzenlemesinden faydalanacak olanların ilk aylıklarını ‘şubat ya da martta’ alacaklarını söyledi. AKP’li Elitaş’ın aksine Bakan Bilgin, düzenlemenin Meclis’te çalışıldığını savundu.

Nebati

Bugün de Bakan Nebati topa girerek, ilk aylıkların marta kaldığına dair görüşü destekledi: “Süreç tamamen kendi mecrasında yürüyor. Yasa çıktıktan sonra Çalışma Bakanlığı tarafından tamamlanması gerekiyor. Zannedersem yasa önümüzdeki ay ete kemiğe bürünmüş olur. Biz hazırız.”

Yasanın Resmi Gazete’de yayımlanıp yürürlüğe girdiği ay emeklilik dilekçesi verenlerin ilk maaşı, bunu takip eden ayın birinci gününden geçerli olarak ödenecek.