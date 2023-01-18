EYT düzenlemesi ‘uzman personel eksikliği’nden Meclis’e getirelememiş

15 Ocak’ta yürürlüğe sokulması beklenen EYT (emeklilikte yaşa takılanlar) hakkındaki düzenlemenin hala Meclis’e sunulamaması ‘uzman personel eksikliği’ne bağlandı.

EYT duyurulunca SGK müdürlükleri önünde kuyruklar oluşmuştu. (AA)

EYT ile ilgili ilk olarak, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati, düzenlemenin 15 Ocak’ta yürürlüğe girmesinin planlandığını söylemişti.

Düzenleme hala ortaya çıkmayınca AKP Grup Başkan Vekili Mustafa Elitaş, dört gün önceki açıklamasında şöyle demişti: “EYT bize geldikten sonra Meclis’te 10 günlük bir çalışma süresi gerekir. Kimse endişe etmesin, yetiştireceğiz. Bakanlık henüz çalışmayı göndermedi.”

Bu açıklamadan sonra EYT’liler için ilk aylıkların marta kaldığına dair kanaat oluşmuştu.

AKP Grup Başkan Vekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, EYT’yle ilgili düzenlemenin ‘muhtemelen’ önümüzdeki hafta Meclis’e sunulacağını ve böylelikle EYT’lilerin ilk maaşını martta alacağını dile getirmişti.

Meclis’e sunulamamasının nedenleri

Habertürk yazarı Bülent Aydemir, bu konuda her ne kadar SGK’nın gerekli altyapıyı kurduğu ve buna hazır olduğu söylense de maaş tahsis biriminde bu meseleyi kolaylıkla atlatacak kadar uzman personel bulunmadığını aktardı.

“İki bakanlık arasında gidip gelen teklifin maddelerinin yazımı, başlı başına bir uzmanlık ve hassasiyet gerektiriyor” diyen Aydemir, edindiği bilgileri maddeler halinde şöyle anlattı;

*Çok geniş kapsamlı düzenlemenin onlarca alt başlığı ve etkileyen unsuru bulunuyor. Bu nedenle hesaplamanın çok iyi yapılması lazım. Bu konuda yeterli uzman personel yok. Çalışmalar sürüyor.

*Anladığımız kadarıyla hükümet, ilk maaşı, seçim öncesi ödeyerek vatandaşların memnuniyetini kazanmak istiyor. Yasanın çıkışı ve başvuru tarihine bağlı olarak birikmiş 3 aylık maaşın tek seferde ödenmesi söz konusu.

*EYT düzenlemesinden yararlanacak özel sektör çalışanları da bulunuyor. Bunlarla ilgili de süre istendiği belirtiliyor. EYT’lilerin kıdem tazminatı noktasında işverenlere Kredi Garanti Fonu’ndan destek verilecek. EYT’den dolayı kıdem tazminatını alarak emekli olan ancak işine devam etmek isteyenlere özel 5 puan SGK destek primi indirimi yapılacak.

*Başvurular, e-devlet üzerinden SGK’ya yapılacak. Buradaki yığılmaların ve sistemde kilitlenmelerin önüne geçebilmek için çeşitli başvuru sıralama tedbirleri düşünülüyor.

*Hatalı bir kanun yazımı, EYT’nin genişlemesine yol açabileceği gibi yeni mağduriyetler de doğurabilir. Seçim öncesinde kimse böyle bir riski üstlenmek istemez.

EYT çıkmazı

Teklif, 8 Eylül 1999’dan önce çalışmaya başlayanları kapsayacak.

EYT teklifi henüz yasalaşmadığı için şu an yapılan müracaatlar geçerli olmayacak. Yasal süreç tamamlandıktan sonra başvurular, e-Devlet üzerinden SGK’ye yapılacak.

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, 29 Aralık’ta ayrıntılarını açıkladığı EYT düzenlemesinde herhangi bir yaş sınırının uygulanmayacağını söylemişti. Erdoğan ayrıca 2 milyon 250 bin kişinin emekli olacağını duyurmuştu.