Erdoğan: 14 Mayıs her bakımdan seçim için en uygun tarih

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük” dedi.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 18 Ocak’taki konuşmasında seçimlerin 14 Mayıs’a çekilebileceğini işaret etmişti. Dün konuşan cumhurbaşkanı bunun için 10 Mart’ta seçim kararını imzalayacağını söylemişti.

Kabine toplantısı sonrası konuşan Erdoğan’ın açıklaması şöyle:

* Cumhurbaşkanı ve milletvekili seçimlerinin normal tarihi olan 18 Haziran’ı hem Kurban Bayramı arifesi ve hac dönemine hem üniversiteye hazırlanan çocuklarımızın sınav takvimine hem de ilk ve ortaöğretim okullarımızın tatiline denk gelmesi sebebiyle güncelleme ihtiyacı duyduk.

* Yaptığımız kapsamlı değerlendirmeler sonunda 14 Mayıs 2023 Pazar gününün her bakımdan seçim için en uygun tarih olduğunu gördük.

* Bu tarih güncellemesini anayasamıza göre beşte üç çoğunlukla Meclisimiz yaparsa memnuniyet duyarız.

* Mecliste gereken çoğunluğun sağlanamaması halinde, seçimlerin 14 Mayıs’ta yapılabilmesini temin edecek bir takvimle kararımızı alıp süreci başlatacağız.

* Paris’teki metronun çatısı akıyor. Paris’e gitmeyenlerin haberi yok.

İsveç’te Kuran yakılması

* (İsveç’te Kuran’ın yakılması) Hiçbir birey, ne Müslümanların ne diğer din ve inanç mensuplarının kutsallarını aşağılama özgürlüğüne sahip değildir.

* İsveç’teki çirkin eylem en başta Müslümanlar olmak üzere insanların temel hak ve özgürlüklerine saygı duyan herkese yapılmış hakarettir.

* Haçlı Seferleri’nden beri Avrupa’da İslam ile Türk kavramının eş tutulduğunu biliyor, bundan da milletçe iftihar ediyoruz.

* Rabbimizin koruması altındaki Kuran-ı Kerim, bir Haçlı artığının onun nüshasını yakmasıyla asla zarar görmez.

* Büyükelçiliğimiz önünde böyle bir kepazeliğin yaşanmasına sebebiyet verenler NATO’ya üyelik başvuruları konusunda bizden herhangi bir hayırhahlık beklemesin.

* (İsveç) Terör örgütü mensupları ve İslam düşmanlarını bu kadar seviyorlarsa, ülkelerinin savunmalarını da onlara havale etmeleri tavsiyesinde bulunuyoruz.

* Türkiye Cumhuriyeti’nin veyahut Müslümanların dini inancına saygı göstermiyorsanız, bizden de NATO konusunda herhangi bir destek göremeyeceksiniz.

Seçim öncesi ‘müjde’ler

* Vergi dairelerine 31 Aralık 2022’den önce 2 bin lirayı aşmayan borcu olan vatandaşlarımızın cezalarının tahsilinden vazgeçiyoruz.

* (Yükseköğrenim kredisi) Endeks dışındaki borcun da yeniden yapılandırılarak taksitle ödenmesini mümkün hale getiriyoruz.

* Kamu alacaklarına düzenleme) Vatandaşlarımızın ve şirketlerimizin vergi ve prim yükümlülükleri başta olmak üzere borçlarının cezalarını kaldırıyoruz.

* Tüm bu borçlara belirli oranla güncelleme ve taksit imkanı getiriyoruz. Davalı vergi ve prim dosyaları da bu kapsamda olacak.

* Yaklaşık 2,5 milyon sürücünün ceza puanı silinecek ve bu sebeple geri alınan 10 bine yakın ehliyetin iadesi sağlanacak.