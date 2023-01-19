Hürriyet: Erdoğan, seçim kararını 10 Mart’ta imzalayacak

Hürriyet gazetesinin AKP yetkililerinden aktardığına göre, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan seçim tarihine ilişkin kararnameyi 10 Mart Cuma imzalayacak.

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Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan 18 Ocak’ta AKP grup toplantısında seçimlerin 14 Mayıs’a çekilebileceğini işaret etmişti.

Seçimi öne çekme kararının Meclis’te alınması için en az 360 milletvekilinin kabul oyu kullanması gerekiyor. ‘Cumhur ittifakı’nın Meclis’te 334 oyu bulunuyor. 134 sandalyeli CHP ile 37 sandalyeli İYİ Parti yönetimi, 6 Nisan’dan sonraki bir tarihe onay vermeyeceklerini bildirmişti. 56 sandalyeli HDP grubu da ‘cumhur ittifakı’yla hareket etmiyor.

Hürriyet’ten Bülent Sarıoğlu’nun haberine göre sürpriz bir gelişme olmazsa seçim kararının doğrudan Erdoğan’ın kararıyla yürürlüğe girmesi bekleniyor. AKP kulisinde, Erdoğan’ın kararnameyi 10 Mart Cuma günü imzalayabileceği belirtiliyor.

6 Nisan 2022’de kabul edilen seçim yasasının uygulanabilmesi için de seçimlerin 6 Nisan’dan sonra düzenlenmesi gerekiyor. 14 Mayıs tarihinde sandıkların kurulabilmesi içinse seçim ilanının 6 Nisan’dan önce Resmi Gazete’den yayımlanması gerek.